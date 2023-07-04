الأول على الثانوية الفنية بالمنوفية: "حلمى اتحقق وهدخل هندسة"

أعرب الطالب عمر محمد محمدي، من قويسنا والذي حصل على المركز الأول في امتحان الدبلوم الصناعي على مستوى الجمهورية، عن سعادته الكبيرة لتحقيقه هذا الإنجاز الكبير، وتلقى اتصالًا من مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإبلاغه بالنتيجة.

وأكد والد الطالب عمر، أن نجله بذل كل جهده طوال العام، وكان يحلم أن يصبح من الأوائل على مستوى الجمهورية، معقبًا: "الحمد لله إن ربنا كلل مجهوده بالنجاح"، مؤكدًا أنه يتمنى أن يلتحق ابنه بكلية الهندسة عن طريق المعادلة.

وأضاف عمر، أنه كان يدرس بمدرسة العربي للعلوم التطبيقية، وكان يسعى أن يصبح من الأوائل على مستوى الجمهورية منذ بداية العام، قائلًا: "الحمد لله كنت بوزع جهدي طول اليوم ما بين المدرسة والمذاكرة وربنا كرمني بحصولي على المركز الأول على الجمهورية وبشكر ربنا على كرمه وتوفيقه بسبب حلمي اللي اتحقق".

وأوضح أن السبب في تفوقه دعم أسرته له لأنهم يعملون بمهنة التدريس وكانوا دائمًا يوجهون له النصائح، وكذلك المعلمون بمدرسة العربي ودعمهم المستمر له طوال فترة الدراسة وعدم التأخر عنه في أي شيء يطلبه.