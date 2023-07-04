هل يشهد ملف تبادل الأسرى بين موسكو وواشنطن انفراجة قريبة؟

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن هناك اتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا، بشأن تبادل سجناء محتمل قد يشمل مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش.

وتسعى الولايات المتحدة للإفراج عن الصحفي الأمريكي بول ويلان، وكلاهما يعتبر محتجزًا ظلمًا، وقد نفوا بشدة تهم التجسس الموجهة إليهم، بحسب ما تصفهم شبكة cbs نيوز.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي: "لقد ذكرنا بالفعل أن هناك اتصالات معينة جارية بشأن هذه القضية، لكننا لا نريد نشرها على الملأ. يجب اتباعها والصمت التام".

جاءت تصريحات بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن تبادل محتمل للأسرى ممكنًا، بعد أن سُمح للسفير الأمريكي بزيارة غيرشكوفيتش في السجن لأول مرة منذ أبريل.

كانت السفيرة لين تريسي التقت بالمراسل الأمريكي المحتجز، في موسكو أمس الإثنين، بعد أشهر من الاحتجاجات من قبل الولايات المتحدة على رفض الوصول الدبلوماسي إليه.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة سي بي إس نيوز، الإثنين، بأن غيرشكوفيتش "يتمتع بصحة جيدة ويظل قويًا على الرغم من ظروفه".

وقال المتحدث: "سيواصل مسئولو السفارة الأمريكية تقديم كل الدعم المناسب لغيرشكوفيتش وعائلته، ونتوقع من السلطات الروسية توفير إمكانية الوصول المستمر إلى القنصلية".

وأشارت وزارة الخارجية إلى هذا البيان عندما سُئلت عن تصريحات بيسكوف يوم الثلاثاء.

وقالت الولايات المتحدة إن روسيا غير راغبة حتى الآن في مناقشة إمكانية الإفراج عن غيرشكوفيتش ومن المحتمل ألا يتم ذلك حتى تتم إدانته.