ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هل يشهد ملف تبادل الأسرى بين موسكو وواشنطن انفراجة قريبة؟

بوتين
بوتين

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن هناك اتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا، بشأن تبادل سجناء محتمل قد يشمل مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش.

وتسعى الولايات المتحدة للإفراج عن الصحفي الأمريكي بول ويلان، وكلاهما يعتبر محتجزًا ظلمًا، وقد نفوا بشدة تهم التجسس الموجهة إليهم، بحسب ما تصفهم شبكة cbs نيوز.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي: "لقد ذكرنا بالفعل أن هناك اتصالات معينة جارية بشأن هذه القضية، لكننا لا نريد نشرها على الملأ. يجب اتباعها والصمت التام".

جاءت تصريحات بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن تبادل محتمل للأسرى ممكنًا، بعد أن سُمح للسفير الأمريكي بزيارة غيرشكوفيتش في السجن لأول مرة منذ أبريل.

كانت السفيرة لين تريسي التقت بالمراسل الأمريكي المحتجز، في موسكو أمس الإثنين، بعد أشهر من الاحتجاجات من قبل الولايات المتحدة على رفض الوصول الدبلوماسي إليه.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة سي بي إس نيوز، الإثنين، بأن غيرشكوفيتش "يتمتع بصحة جيدة ويظل قويًا على الرغم من ظروفه".

وقال المتحدث: "سيواصل مسئولو السفارة الأمريكية تقديم كل الدعم المناسب لغيرشكوفيتش وعائلته، ونتوقع من السلطات الروسية توفير إمكانية الوصول المستمر إلى القنصلية".

وأشارت وزارة الخارجية إلى هذا البيان عندما سُئلت عن تصريحات بيسكوف يوم الثلاثاء.

وقالت الولايات المتحدة إن روسيا غير راغبة حتى الآن في مناقشة إمكانية الإفراج عن غيرشكوفيتش ومن المحتمل ألا يتم ذلك حتى تتم إدانته. 

فلاديمير بوتين الولايات المتحدة المتحدث باسم الرئيس الروسي وول ستريت سجناء الصحفي الأمريكي بول ويلان

الأكثر قراءة

بدموع الحبايب.. مشاهد مؤثرة من جنازة الفنان علاء عبد الخالق (صور)

انفراد| "ضريح ومقصورة".. ماذا يحدث فى مسجد عمرو بن العاص؟

"السيرة أطول من العمر".. رسالة مؤثرة من سيمون عن الراحل علاء عبدالخالق

الأول على الثانوية الفنية بالمنوفية: "حلمى اتحقق وهدخل هندسة"

تحقيقات موسعة مع مستريح الأراضى المتهم بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه

بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 20 فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا