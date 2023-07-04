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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزارة العمل: الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة تجاوز 600 مليون

غير المنتظمة
غير المنتظمة

قالت الشيماء عبدالله، مدير عام إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن الوزارة تدعم العمالة بالداخل والخارج، حيث يوجد قرابة 10 مكاتب عمالية في دول يعمل بها 5 ملايين مصري في الخارج. 

وأضافت الشيماء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "CBC"، أنه على مدار الفترة الماضية تمكنت مكاتب التمثيل العمالي، من استعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ2 مليار جنيه.

وتابعت أن ملف العمالة غير المنتظمة حظى بدعم غير مسبوق، وتدخل سريع في الأزمات وهذا ما حدث خلال فترة جائحة كورونا، لافتة إلى أن ما تم انفاقه على الرعاية الاجتماعية تجاوز 600 مليون منذ 2014 حتى الآن، لافتة إلى أن واحدة من أهم الدولة المستقبلة للعمالة هي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

الشيماء عبدالله العمالة غير المنتظمة الرعاية الاجتماعية مكاتب عمالية مكاتب التمثيل العمالي

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كيف تشارك وزارة العمل في تحقيق أهداف "حياة كريمة"؟

رابط موقع القوى العاملة لتسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 لقبض 1000 جنيه

رابط استعلام البحث عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 وزارة القوى العاملة المصرية

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