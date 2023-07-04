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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منى عبدالغنى تنهار بعد وفاة علاء عبدالخالق: "فقدت أخويا" (فيديو)

منى عبدالغني خلال
منى عبدالغني خلال الجنازة

تغيّبت الفنانة منى عبدالغني عن تقديم حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، لحضور جنازة الفنان الراحل علاء عبدالخالق.

وانهارت منى، بالبكاء على الهواء خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، قائلة: "علاء يعتبر أخويا، نعرف بعض من أول معهد الموسيقى العربية، ولنا ذكريات حلوة مع عمار الشريعي، علاء خلوق ودمث وحييّ، لا يقول لفظ بايخ لأحد، خلق تمشي على الأرض، على المستوى الإنساني فقدت أخ من إخواتي".

وأشارت إلى أن كل نجوم جيله حضروا الجنازة: "كل الناس بتحب علاء حب حقيقي، وكان يرفض الظهور على الشاشة مؤخرًا، لأنه لا يريد أن يراه أحد وهو مريض، ولم يخبر أحد أنه يعاني"، لافتة إلى أن آخر ما كتبه على فيسبوك: "يا جماعة اسألوا على بعض ودّوا بعض مش ضامنين نلاقي بعض بكرة"، مطالبة من محبي علاء عبدالخالق الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

علاء عبدالخالق الراحل علاء عبدالخالق منى عبدالغني الستات مايعرفوش يكدبوا

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