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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وفد إيطالى يُحيى مسار العائلة المقدسة بزيارة كنيسة المعادى ومجمع الأديان (صور)

الوفد الإيطالى
الوفد الإيطالى

استكمل الوفد الإيطالى المتواجد بمصر لإحياء مسار العائلة المقدسة رحلته اليوم، بزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة فى القاهرة.

وزار الوفد عدد نقاط الرحلة المقدسة بمجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، وكنيسة العذراء بالمعادى، ومن المقرر أن تستمر الرحلة خلال الأيام القادمة فى أديرة وادى النطرون، بالإضافة إلى الأماكن الأثرية.

خلال الزيارة اليوم، اهتم الوفد بالتقاط الصور بكنيسة العذراء بالمعادى التى تقع على شاطئ نيل القاهرة مباشرة، وشاهدوا الهياكل الموجودة بها، حيث تحتوى على 3 هياكل و3 قباق، بالإضافة إلى البئر التى شربت منها العائلة المقدسة، والكتاب المقدس الموجود بالحجم الكبير والمكتوب فيه "مبارك شعب مصر"، وأضاءوا الشموع بالكنيسة.

واستمرت الرحلة بزيارة مجمع الأديان، والكنيسة المعلقة وهى من أشهر الكنائس المصرية، وأبدوا انبهارهم بتشييدها على الطراز البازيليكى.

واهتم أعضاء الوفد بتوثيق الرحلة بالفيديو، وتعرفوا على تفاصيلها برفقة المرشد السياحى هشام خلة.

وأكد جورج عياد أن الرحلة لليوم الثانى على التوالى تحظى باهتمام عالمى كبير، حيث إن السياحة الدينية فى مصر مهمة للغاية، فهى لا تتأثر بالمواسم بل تظل طوال العام، وتسويق السياحة الدينية يساعد على زيادة معدل السياحة فى مصر على كافة الأصعدة.

وقال عياد، إن أرض مصر بُوركت فى القرن الأول الميلادي باستقبال السيد المسيح والسيدة مريم العذراء هربًا من بطش الملك هيردوس ومكثا فى مصر أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، ووجدا بين شعبها الكريم الحماية والأمن والأمان، ومثّل مسار العائلة المقدسة التأكيد على قدرة مصر الدائمة على الوقوف بقوة لمواجهة التحديات.

يتكون الوفد الإيطالى من 28 شخصية إيطالية سياسية واجتماعية وثقافية واستقدامهم باسم ابراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما.

يتضمن الوفد كلا من نيكولا مانينو، رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بإيطاليا، والبانيسى ماسمليانو، رئيس منظمة الشسيبى بإيطاليا، ولاسيرتوزا إيفا، مسئول بوزارة التعليم الإيطالية، ونقيب المحامين الإيطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى، مسئول مصلحة السجون بإيطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة، وعدد من النجوم الإيطاليين، وأعضاء الأكاديمية الفنية بروما وهما أوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا.

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احياء مسار العائلة المقدسة الأصعدة أديرة وادى النطرون ادي النطرون السياحة الدينية السيدة مريم العذراء السيد المسيح السياحة في مصر

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