أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 دون مصنعية فى الصاغة

اضطرابات في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 بدون مصنعية في الصاغة بالتزامن مع تذبذب أسعار الأوقية بالبورصة العالمية بفعل صعود العملة الأمريكية وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لإعلان بيانات التوظيف الأمريكية الأربعاء المقبل للحصول على مؤشرات حول مصير أسعار الفائدة الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 دون مصنعية في الصاغة

وتراجعت أسعار الذهب دون مصنعية في الصاغة المصرية بقيمة 45 جنيها بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي وذلك بفعل تراجع أوقية الذهب بقيمة 8 دولارات لتسجل مستوى 1913 دولارا فيما سجل عيار 21 الأكثر مبيعا في الدول العربية مستوى 2240 جنيه.

فيما تشهد الأسواق المحلية حاليا ارتفاعات طفيفة بقيمة 30 جنيه بفعل حالة التقلب السعري في البورصة العالمية وسط ترقب إعلان بيانات التوظيف الأمريكية الأربعاء المقبل للحصول على مؤشرات حول مصير أسعار الفائدة الفترة الماضية.



وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة المصرية:



سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 2554.25 جنيه.

الشراء 2525.75 جنيه.

صعود 17.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 2341.5 جنيه.

الشراء 2315.25 جنيه.

صعود 15.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 2235 جنيها.

الشراء 2210 جنيهات.

صعود 15 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1915.75 جنيه.

الشراء 1894.25 جنيه.

صعود 12.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1490 جنيها.

الشراء 1473.25 جنيه.

صعود 10 نقاط.



سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1277.25 جنيه.

الشراء 1262.75 جنيه.

صعود 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 957.75 جنيه.

الشراء 947.25 جنيه.

صعود 6.5 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 17880 جنيها.

الشراء 17680 جنيها.

صعود 120 نقطة.



سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1928$.

الشراء 1927$.

صعود 1 نقطة.

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