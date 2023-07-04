الأحد.. انعقاد مجلس الحديث الخامس عشر بمسجد الإمام الحسين

يعقد مجلس الحديث الخامس عشر، الأحد القادم عقب صلاة العصر مباشرة؛ لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس -رحمه الله-، بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية.

ويعقد المجلس بحضور حيث وهم :

١- د. أحمد معبد - عضو هيئة كبار العلماء.

2-د. صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.

3- د. محمد نصر دسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه.

4- د.أسامة إبراهيم محمد السيد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.



وفي سياق آخر، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير داخل مصر وخارجها، تطلق وزارة الأوقاف المصرية دورة تحت عنوان: "التجديد في قضايا الفكر الإسلامي" لأئمة وطلاب مركز الثقافة السنية بدولة الهند منتصف يوليو الجاري أونلاين، وستكون مدة الدورة يومان 12 و 13/ 7/ 2023م، وسيحاضر فيها مجموعة من العلماء المتخصصين في الشأن الديني.