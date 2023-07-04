"قومى المرأة" بالغربية يبدأ حملته ضد الهجرة غير الشرعية

ينظم المجلس القومي للمرأة، حملة توعوية ضمن مبادرة "مراكب النجاة" التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحث الشباب على ترك الهجرة غير الشرعية والتمسك بالوطن.

وتُعد هذه المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، محاولة لتوعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد، وتهدف إلى توفير بدائل آمنة ومستدامة للشباب المصري الذي يتطلع للسفر والعمل في الخارج.

ويعد المجلس القومي للمرأة بالغربية إحدى الجهات التي تشارك في هذه المبادرة عن طريق تدريب النساء ورائدات المجتمع على نشر رسائل الحملة وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.. ويتم ذلك من خلال تنظيم فعاليات تدريبية تشمل مناقشة العوامل الدافعة للهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إضافةً إلى التعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل.

وسيتم تنظيم فعاليات لتدريب رائدات المجلس على نشر رسائل حملة طرق الأبواب "مراكب النجاة شراعها مصرى" تضمن التدريب على التعريف برسائل الحملة التي تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التي تصل إلى حد الموت غرقاً، ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها وجهود الدولة للحد منها، والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل.

وسيجرى هذا التدريب بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع المصري، بما في ذلك محافظ الغربية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، ويتم إدارته من قبل الدكتور صفاء مرعي مقرر الفرع، ويشارك في التدريب الدكتور عصام إبراهيم والدكتور جمال الشورة، بالإضافة إلى أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية.