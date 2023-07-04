ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مشردو كاليفورنيا.. سان دييجو توفر مخيمات لـ homeless بالشوارع (صور)

ملاجئ كاليفورنيا
ملاجئ كاليفورنيا

افتتحت مدينة سان دييجو، ملاجئ للمشردين في الشوارع، من خلال إعداد منطقتين أمنيتين لهم؛ لتخفيف تكدسهم في كاليفورنيا.

San Diego homeless encampments


وتم الإعلان عن خطة ملاجئ المشردين، في بداية يونيو الماضي، عبر التأكيد على أن إدارة استراتيجيات وحلول المشردين في المدينة ستوسع خدماتها لمكافحة أزمة المشردين المستمرة من خلال تقديم ترتيبات معيشية مختلفة، بحسب فوكس نيوز.

وقال رئيس بلدية سان دييجو تود جلوريا في ذلك الوقت: "نحن نعمل على إستراتيجية مأوى شاملة مع مقترحات مفصلة للمدى القصير والمتوسط ​​والطويل تشمل الملاجئ الموسعة، ومواقف أكثر أمانًا للسيارات وعروض نوم آمنة".

وبعد شهر تقريبًا، تم افتتاح مخيم جديد خلف سياج من الأسلاك الشائكة في ساحة العمليات المركزية في سان دييغو في شارعي 20 و B.

Three photos of tents, bicycles, abandoned shopping carts and piles of trash in San Diego

مزيد من الخيم لمشردين كاليفورنيا

يخطط مسؤولو المدينة لنصب ما يصل إلى 136 خيمة مع القدرة على استيعاب ما يقرب من 150 شخصًا في محاولة لنقلهم من مناطق وسط المدينة.

سيتم تشغيل الموقع من قبل منظمة Dreams for Change غير الربحية التي شاركت سابقًا في الحفاظ على مواقع "وقوف السيارات الآمنة" للأشخاص الذين يعيشون في المركبات.

وُصفت المنطقة بأنها مأوى "منخفض الحاجز" يمنع السكان من إحضار الأسلحة أو الكحول أو المخدرات لكنه لا يتطلب من الضيوف أن يكونوا متيقظين، أي يسمح لهم بنوم آمن.

Side by side images of trash from a homeless encampment with the Pacific Ocean visible in the background

سيتمكن السكان المشردون أيضًا من الوصول إلى دورات المياه عبر توفير حمامات متنقلة للاستحمام.
من المتوقع افتتاح موقع أكبر للنوم الآمن في الخريف في موقف للسيارات بالقرب من المركز الطبي البحري في المنطقة. سيوفر الموقع أيضًا إمكانية الوصول إلى الوجبات والخدمات الأخرى وسيحتوي على ما يصل إلى 400 خيمة.

كاليفورنيا مشردين سان دييجو أمريكا homeless

الأكثر قراءة

"استغليت جسمى ونفذت خطتى".. اعترافات قاتل عجوز فى الطالبية

ماكرون يعلن حالة الطوارئ لتسريع عمليات إعمار البلديات المتضررة من الشغب

نقيب الموسيقيين التونسى لـ"الدستور": الأزمة لم تنته وننتظر اعتذار أحمد سعد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. "التحالف الوطنى" يُعلن تبنى طالبة الفيوم علميًا ومعيشيًا

"أخدت حقي بالخرطوش".. خطة انتقام نقاش من زميله بالمرج

رئيس مستثمرى أسوان: الحكومة جادة فى حل الأزمات.. والتحفيز يزيد الإنتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب