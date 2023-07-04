مشردو كاليفورنيا.. سان دييجو توفر مخيمات لـ homeless بالشوارع (صور)

افتتحت مدينة سان دييجو، ملاجئ للمشردين في الشوارع، من خلال إعداد منطقتين أمنيتين لهم؛ لتخفيف تكدسهم في كاليفورنيا.



وتم الإعلان عن خطة ملاجئ المشردين، في بداية يونيو الماضي، عبر التأكيد على أن إدارة استراتيجيات وحلول المشردين في المدينة ستوسع خدماتها لمكافحة أزمة المشردين المستمرة من خلال تقديم ترتيبات معيشية مختلفة، بحسب فوكس نيوز.

وقال رئيس بلدية سان دييجو تود جلوريا في ذلك الوقت: "نحن نعمل على إستراتيجية مأوى شاملة مع مقترحات مفصلة للمدى القصير والمتوسط ​​والطويل تشمل الملاجئ الموسعة، ومواقف أكثر أمانًا للسيارات وعروض نوم آمنة".

وبعد شهر تقريبًا، تم افتتاح مخيم جديد خلف سياج من الأسلاك الشائكة في ساحة العمليات المركزية في سان دييغو في شارعي 20 و B.

مزيد من الخيم لمشردين كاليفورنيا

يخطط مسؤولو المدينة لنصب ما يصل إلى 136 خيمة مع القدرة على استيعاب ما يقرب من 150 شخصًا في محاولة لنقلهم من مناطق وسط المدينة.

سيتم تشغيل الموقع من قبل منظمة Dreams for Change غير الربحية التي شاركت سابقًا في الحفاظ على مواقع "وقوف السيارات الآمنة" للأشخاص الذين يعيشون في المركبات.

وُصفت المنطقة بأنها مأوى "منخفض الحاجز" يمنع السكان من إحضار الأسلحة أو الكحول أو المخدرات لكنه لا يتطلب من الضيوف أن يكونوا متيقظين، أي يسمح لهم بنوم آمن.

سيتمكن السكان المشردون أيضًا من الوصول إلى دورات المياه عبر توفير حمامات متنقلة للاستحمام.

من المتوقع افتتاح موقع أكبر للنوم الآمن في الخريف في موقف للسيارات بالقرب من المركز الطبي البحري في المنطقة. سيوفر الموقع أيضًا إمكانية الوصول إلى الوجبات والخدمات الأخرى وسيحتوي على ما يصل إلى 400 خيمة.