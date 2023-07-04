رئيس مستثمرى أسوان: الحكومة جادة فى حل الأزمات.. والتحفيز يزيد الإنتاج

قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن استماع الحكومة لمطالب المستثمرين أمر حيوي ومهم.

وأضاف في تصريحات لـ الدستور، أن تحفيز الاستثمار في مصر يعتبر أمرا بالغ الأهمية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، خاصة أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وموارد طبيعية غنية، إلى جانب سوق داخلية كبيرة وقوة عاملة مؤهلة، ولذلك، فإن تحفيز الاستثمار في مصر يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمصريين.

وأشار إلى أنه فيما يلي أهمية تحفيز الاستثمار في مصر:

1. خلق فرص العمل: يعاني سوق العمل في مصر من تحديات هائلة نتيجة للنمو السكاني السريع وارتفاع معدلات البطالة، ومن خلال تحفيز الاستثمار، يتم إنشاء فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحسين الظروف المعيشية للمصريين.

2. تحقيق النمو الاقتصادي: يعتبر الاستثمار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عن طريق جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يتم تعزيز الإنتاجية وتوسيع الأعمال التجارية وتنمية الصناعات المختلفة في مصر.

وبالتالي، يتم تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

3. تنويع قواعد الاقتصاد: يعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على قطاعات محددة مثل السياحة والزراعة والصناعة.

ومع ذلك، فإن تحفيز الاستثمار يساعد في تنويع قواعد الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية، ما يخفف من تبعية الاقتصاد على قطاعات محددة، ويقلل من تأثير الصدمات الاقتصادية المحتملة.

4. جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا: من خلال تحفيز الاستثمار، يتم جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، يعزز ذلك قدرة البلاد على تبني التقنيات الحديثة وتحسين الإنتاجية والابتكار في مختلف القطاعات، كما يتيح للشركات المصرية الوصول إلى رأس المال والمعرفة اللازمة؛ لتوسيع نشاطها وتحقيق التنافسية في الأسواق العالمية.

5. تطوير البنية التحتية: يعاني قطاع البنية التحتية في مصر من تحديات كبيرة، مثل سوء التنظيم ونقص التمويل.

ومن خلال تحفيز الاستثمار، يمكن توجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات وشبكات النقل والاتصالات.