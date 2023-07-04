تقرير يكشف تأثير قرارات مجموعة السبع على الصراع الصيني الأمريكي والموقف الأوروبي

سلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، الثلاثاء، الضوء على قرارات مجموعة السبع ضد الصين في مايو الماضي، وتأثيرها على الصراع الصيني الأمريكي وموقف أوروبا من التعامل مع بكين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تفضل الانفصال القاطع مع بكين، بينما تفضل أوروبا عدم المخاطرة وتخفيف الاعتماد على الصين.

وأوضحت أنه كما يحدث غالبًا في الدبلوماسية، فإن البيان الذي أصدره قادة مجموعة السبع في مايو الماضي من اجتماعهم في هيروشيما قد أبطل سؤالًا رئيسيًا، وهو ما هو الفرق بين "عدم المخاطرة"، التي وافقت عليه، و"فك الارتباط" التي لم توافق عليه.

وقال قادة الدول السبع (الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، وكندا ، واليابان ، وألمانيا ، وفرنسا ، وإيطاليا) ببساطة إنهم ينسقون مناهجهم تجاه المرونة الاقتصادية والأمن الاقتصادي “على أساس الشراكات المتنوعة وإزالة المخاطر، وليس الفصل”.

خلافات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها

وأشار التقرير إلى أن الغموض في هيروشيما غطى بشكل ملائم الخلافات بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها حول "المرونة الاقتصادية" و"الأمن الاقتصادي" ما يعني تفادي الاعتماد المفرط على الصين في المنتجات الرئيسية وتجنب إمداد تلك البلدان بتقنيات حساسة من الناحية الاستراتيجية.

وظاهريًا، يعني الفصل أخذ الانفصال عن الصين إلى أبعد من مجرد التخلص من المخاطر (كلمة رئيس المفوضية الأوروبية، حيث اقترحت أوروبا التخلص من المخاطر التنويع وإنهاء الاعتماد الحصري على الصين بدلاً من الانسحاب.

وأشار التقرير إلى الفرق بين الفصل وإزالة المخاطر هو الدلالات، ولهذا السبب قد توافق الولايات المتحدة على البيان بالرغم من وجود خلافات حقيقية بين الولايات المتحدة وحلفائها في مخاوفهم بشأن الاعتماد على الصين.

وفي قمتهم في هيروشيما خلال الأسابيع الماضية، اتفق قادة دول مجموعة السبع على "التخلص من المخاطر" بدلاً من "الانفصال" عن الصين.

وتعكس هذه الاختلافات أوضاعهم الجيوسياسية المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بتايوان، ويبدو أن هجومًا عسكريًا صينيًا على الجزيرة ممكن بشكل متزايد - وهو أمر محتمل بدرجة كافية بحيث يضطر المسؤولون الأمريكيون إلى التخطيط له حتى وهم يدعون أنه لن يحدث أبدًا.

وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن حلفاء واشنطن لا يفعلون الانفصال نهائياً، في حالة وقوع هجوم ، يمكن أن ينتهي الأمر باليابان إلى دعم الولايات المتحدة، على الأقل من الناحية اللوجستية، كما إنها أسيرة تاريخها وجغرافيتها، كما سيكون الحلفاء الأوروبيون أقل ميلًا بكثير إلى اعتبار هجوم الصين على تايوان ازمتهم، وقد يتم إقناعهم بالانضمام إلى تحالف الراغبين.

إذن، لدى الولايات المتحدة سبب أكبر للقلق بشأن تزويد الصين بالتقنيات التي تقويها عسكريًا ولديها مخاوف أكثر جدية من أن تقطعها للصين عن المنتجات الحيوية أثناء الأعمال العدائية.

وعندما تخطط الحكومات للحرب، يحتل الأمن القومي مرتبة أعلى في اهتماماتها من الكفاءة الاقتصادية، وقد يكون هذا ابتلاعًا صعبًا لأولئك الذين يعتقدون، كما يعتقد الكثيرون في قطاعات التصدير مثل الزراعة، أن الأسواق المالية تخصص رأس المال بشكل أكثر كفاءة من الحكومات وأن التجارة الحرة تنتج أفضل النتائج الاقتصادية.

وتشترك الدول الأوروبية في بعض نفس المخاوف بشأن الصين مثل الولايات المتحدة، لكنها ليست قريبة من القلق بشأن الأمن القومي، في إشارة إلى تايوان، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا من "الوقوع في أزمات ليست أزماتنا".

وبحسب التقرير كما أن الأوروبيين غير راضين عن دعم إدارة بايدن للتكنولوجيا الفائقة وقواعد الشراء الأمريكية، والتي يرون أنها تجذب الاستثمار بعيدًا عنهم بقدر ما تجذبهم من الصين، كما يتخوف بعض الأوروبيين من جهود الولايات المتحدة لمنع تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين.