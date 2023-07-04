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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسوان تحافظ علي صدارتها في تصنيف تايمز

جامعة أسوان
جامعة أسوان

أعلن د.أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن نتائج مصنف THE  Times Higher  Education للعام 2023 تم الإعلان عنها أمس، وأوضح التقرير أن جامعة أسوان جاءت في المركز الأول ضمن فئة أفضل جامعة من 101 حتى 150 جامعة ناشئة دوليا تم تأسيسها خلال 50 عامًا. 

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وتابع عثمان أن جامعة أسوان استقلت خلال 2012 بالقرار الجمهوري رقم (311) عن جامعة جنوب الوادي وأصبحت جامعة مستقلة بعدد 6 كليات حتي وصل عدد كلياتها في الوقت الحالي إلى 19 كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، وبهذا التصنيف تعد جامعة أسوان الأولي على مستوي الجامعات المصرية الناشئة. 

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وأكد رئيس جامعة أسوان أن المراكز المتميزة التي حصلت عليها الجامعة مؤخرًا تأتي نتيجة جهود أعضاء هيئة التدريس، والخطة الاستراتيجية للجامعة للاهتمام بالتصنيفات العالمية، والنشر الدولي والأبحاث العلمية.

وقدم رئيس جامعة أسوان التهنئة لأساتذة الجامعة لهذه النتيجة، مشيرًا إلى الجّهود المبذولة المخلصة لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة ستعمل على تعزيز هذه المراكز المتقدمة مستقبلاً.

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وأشار د.محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى أن تصنيف التايمز للتعليم العالي أظهر تأهل 16 جامعة مصرية ناشئة للظهور في هذا التصنيف هذا العام.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بدعم الجامعة لجهود علمائها وباحثيها للنهوض بالبحث العلمي وتوفير المناخ المناسب لهم من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، والتقدم المستمر في التصنيفات العالمية وذلك من خلال تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية للجامعة في مختلف القطاعات التي تم الإعلان عنها من خلال قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

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