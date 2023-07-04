234 ألف خدمة في جميع التخصصات الطبية والعلاجية ضمن "100 يوم صحة"

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها، أمس الإثنين 3 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها لـ 234 ألف و234 ألف خدمة متنوعة، ومنها مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وصلت لـ 74 ألفًا و257 مواطنا، وكانت الشرقية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ11 ألفا و14 خدمة، تليها المنوفية بـ9 آلاف و156 خدمة، بالإضافة إلى 483 حالة ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وعلاج 487 حالة بقرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ8 آلاف و63 سيدة -في أول زيارة- وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 1117 خدمة، تليها محافظة الجيزة بـ 991 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفًا و67 زيارة، تصدرتها الشرقية بـ5 آلاف 687 زيارة، وتلتها الدقهلية بـ3 آلاف و367 زيارة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ 609 أطفال، وجاءت البحيرة في الصدارة بـ 159 طفل، تليها محافظة أسوان بفحص 93 طفلا.

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقا للتقرير فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 26 ألفًا و689 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 4 آلاف و171 خدمة، تليها محافظة الغربية بـ3 آلاف و431 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 2303 خدمات، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 600 خدمة، تليها محافظة الشرقية بـ 567 خدمة، مضيفا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 1860 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت الشرقية أعلى المحافظات بـ 262 خدمة، تليها محافظة قنا بـ209 خدمات.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 7 آلاف و183 استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2606 استمارات، تليها محافظة البحيرة بـ 2077 استمارة.

ولفت «عبد الغفار» أن عدد القوافل المتمركزة في جميع محافظات الجمهورية، ضمن حملة «100 يوم صحة» بلغت 62 قافلة، لتغطي أماكن تجمعات المواطنين، في الميادين، والطرق والشوارع الرئيسية، الأكثر ازدحاما إلى جانب المدن الساحلية والشواطئ.

وأشار إلى أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 7 آلاف و468 مواطنا، وتم صرف العلاج لـ 6 آلاف 260 مواطنا، وقدمت القوافل خدمات أشعة عادية لـ 32 مواطنا، وأشعة سونار لـ120 مواطنا، وخدمات التحاليل المعملية لـ 561 حالة، فيما تم تحويل 150 مواطنا للمستشفيات لاستكمال العلاج.

واستطرد «عبد الغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 47 ألفا، و 879 منتفعة، وحققت محافظة الشرقية أعلى تردد، بمعدل بلغ 8 آلاف و954 منتفعة تليها، القليوبية بـ4 آلاف و976 منتفعة، مضيفا أن الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، بلغت 41 ألفا، و70 زيارة، وكانت الشرقية أعلى المحافظات، محققة 6 آلاف و39 زيارة، تليها المنوفية، 5 آلاف و 188 زيارة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن حملة «100 يوم صحة» حققت معدلات كبيرة في تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، وبلغ العدد الإجمالي للأطفال الذين تم تطعيمهم، من خلال الحملة، أمس، 62 ألفا و 561 طفلا، وكانت البحيرة أعلى المحافظات بـ21 ألفا و145 طفلا، تعقبها كفر الشيخ بـ11 ألفا و 633 طفلا.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 32 ألفًا و600 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».