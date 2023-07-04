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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير ألمانيا لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل، اليوم الثلاثاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير فرانك هارتزمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز آليات التعاون بين مصر وألمانيا في مجال السياحة.

وقد حضر اللقاء، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير، مثمناً على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الألمانية إلى مصر خلال الفترة الماضية حيث تعد السوق الألمانية من أكبر الأسوق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وضمن الأسواق السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة لدفع مزيد من الحركة منها، كما تمت مناقشة سبل التعاون لجذب مزيد من السائحين الألمان للاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية، التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون فيما يخص منتح السياحة الرياضية الذي يجذب مختلف الفئات والشرائح من السائحين، ولاسيما ذوي الإنفاق المتوسط والمرتفع، وذلك لجذب مزيد من السائحين الألمان وخاصة المهتمين بالسياحة الرياضية.

احمد عيسى وزير السياحة والآثار العاصمة الإدارية سفير دولة ألمانيا مجال السياحة الحركة السياحية السوق الالمانى

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