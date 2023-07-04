"الدستور" تكشف أبرز إنجازات قطاع المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة

قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وترصد "الدستور" أبرز إنجازات قطاع المراكز التكنولوجية:



- تقديم أكثر من 8374 استشارة ودعم فني للورش والمصانع في مجالات ترشيد الموارد والإنتاج الانظف ومجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات والإدارة السليمة للكيماويات الصناعية وتحسين الجودة والانتاجية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها.



- تقديم 886 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا استفاد منها 16020 عامل من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المختلفة.



- تعقيم 9382 طن من النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل بوحدة التعقيم لأكثر من 25 شركة مصدرة.



- في مجال التمور:

تنظيم مهرجان دولي للتمور المصرية خمس سنوات على التوالي وتأهيل مصنع سيوة ومجمع تمور الوادي الجديد الحكوميين، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية، وتقديم الدعم الفني لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المنتجات وتأهيل المزارع والمصانع لأنظمة الجودة العالمية وإنشاء 12 مصنع جديد وتشجيع الاستثمارات الجديدة ومشاركة منتجين مصريين فى محافل الدولية وإعداد دراسات لأهم أسواق التصدير، بالإضافة إلى المساهمة في تشكيل المجلس الاعلى للتمور.



تنظيم الملتقي التسويقي المصري الأول للتمور المصرية بالوادى الجديد خلال الفترة من 16-18 أكتوبر 2021 تحت رعاية رئيس الجمهورية.

- الإشراف الكامل على تنفيذ مشروع إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الامارات العربية المتحدة.

- المساهمة في إطلاق كتاب "الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر"

- تقديم خدمات فنية لمواجهة جائحة كورونا بعمل تصميمات مبتكرة وباترونات للكمامات، مراجعة التصميمات الهندسية لكابينة التعقيم ومراجعة الخامات المستخدمة طبقا للمواصفات المعتمدة.

- إعداد 147 دراسة في المجالات الصناعية المختلفة.

- تقديم الخدمات والدعم الفني لعمل أكثر من 48 علامة تجارية بالسوق المصري.

- تأهيل أكثر من 269 شركة من الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل فى نظام الــ REACH وايضا العاملة فى قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة الـ CE MARK من خلال تقديم الدعم الفني وخدمات اختبارات منتجاتهم المصدرة لأوروبا.

- تأهيل أكثر من 273 شركة من الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة للحصول على شهادات (مثل ISO22000 ، ISO 50001).

- إجراء 208487 اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة واختبارات جودة المنتج لزيادة الصادرات المصرية الي الأسواق الدولية.

- إعداد أكثر من 5 استراتيجيات للارتقاء بالصناعة المصرية منها استراتيجية الابتكار فى القطاع الصناعي واستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور في مصر واستراتيجية مشروع تنمية الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة.

- تنظيم فعاليات لنشر الوعي بالابتكار داخل المصانع المصرية لتحفيز إنشاء منصب مدير الابتكار داخل المصانع المصرية وقد تم تفعيل منصب مديري الابتكار داخل 10 مصانع.

- تنظيم جائزة للابتكار الصناعي وقد فازت أربع شركات بجائزة الابتكار الصناعي لعام 2019 وتم اطلاقها لعام 2020 وفازت بها 8 شركات.

- تنفيذ أكثر من 50 مشروعا لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا حيث بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز التكنولوجية 19860 في عديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

- تقديم استشارات فنية للصناعات الغذائية من اهمها تصنيع زبدة الفول السوداني، تجفيف النباتات الطبية والعطرية وصناعة السماد العضوي.

- إصدار العلامة الخضراء لمواد البناء وذلك لتطوير منتجات صديقة للبيئة للتوافـق مـع المعاييـر البيئيـة والتي أصبحت شرطاً رئيسياً للتصدير.

- تطوير وإنشاء 5 مناطق بالتجمعات الصناعية صديقة للبيئة بمركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي، ومركز تكنولوجيا الأثاث بمدينة دمياط، وحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية بالعاشر من رمضان، ومقر جديد لمركز تكنولوجيا البلاستيك بمنطقة مرغم، ومقر جديد مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام بمنطقه شق الثعبان.

- المشاركة في تنظيم وافتتاح المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية المقام بمحافظة الفيوم.

