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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 400 قطعة مستحضرات تجميل فاسدة مطروحة للبيع بكفرالزيات

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل

نجحت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 400 قطعة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، مطروحة للبيع داخل محل لبيع مستحضرات التجميل بمدينة كفرالزيات.

كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة تفتيشية ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية على الأسواق والمحلات بمدينة كفرالزيات، وتم خلالها ضبط 400 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء بداخل محل لبيع مستحضرات التجميل.

كما تم تحرير 8 محاضر لعدم إعلان الأسعار لمحال بمدينة كفرالزيات، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل
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