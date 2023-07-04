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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر بـ"السكة الحديد": تشغيل عربات روسية جديدة بالقطارات الشهر الجارى

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إنه يتم الاستعداد حاليًا لتشغيل العربات الروسية التي وصلت مؤخرًا لميناء الإسكندرية، بهدف توفير مزيد من العربات المكيفة للقطارات.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تشغيل عربات الدرجة الثالثة مكيفة سوف يساعد بصورة كبيرة في توفير مزيد من الراحة لجمهور الركاب، خاصة أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على توفير كل السبل لراحة المواطن المصري، موضحة أن تشغيل العربات سوف يكون خلال الشهر الجاري.

 وأوضحت أنه سيصل عدد من العربات الروسية خلال شهرسبتمبر المقبل، ضمن صفقة توريد 1350 عربة قطارات.

جدير بالذكر أن الصفقة تأتي  في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديدة.

السكة الحديد تشغيل العربات الروسية الشهر الجاري لتوفير حياه كريمة للمواطنين السكة الحديد تشغيل العربات الروسية الشهر الجاري لتوفير حياه كريمة للمواطنين لتوفير حياه كريمة للمواطنين الشهر الجاري مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد إنه يتم الاستعدا

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