وزير الشباب والرياضة يستقبل منظمى استضافة «جوارديولا»

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، صلاح عتريس، مالك شركة "تالنتو ترافيل للسياحة" الذي دعا بيب جوارديولا لزيارة مصر، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وثمّن الوزير التنظيم الرائع لرحلة بيب جوارديولا، مشيدا بالصدى الإيجابي الذي لقيته الزيارة على المستوى العالمي. وقال: "زيارة بيب جوارديولا إلى مصر كانت تعتبر فرصة لتعزيز مكانة مصر في الساحة الرياضية العالمية، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة جميع الفعاليات الدولية.

وأعرب الوزير عن استعداد الوزارة لمساندة جهود القطاع الخاص في تعزيز السياحة الرياضية في مصر، والعمل على وضع اسم مصر في المقدمة.

وأكد أن الوزارة تسعى لجعل مصر وجهة رئيسية للسياحة الرياضية، وتشجيع استضافة الفعاليات الرياضية الدولية في البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز السياحة الرياضية في مصر، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية. ويعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

وأضاف الوزير أنه يجب الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير السياحة الرياضية في مصر، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، مشدداً على أن السياحة الرياضية تعتبر من القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وثقافة وتاريخ غنيين، مما يجعلها وجهة مثالية للسياحة الرياضية، موضحاً أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير البنية التحتية للسياحة الرياضية وتقديم الخدمات المتميزة للزوار الرياضيين.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب صلاح عتريس عن شكره وامتنانه لوزير الشباب والرياضة على استقباله وتعاونه، مؤكداً أن هذا اللقاء سيسهم في تحقيق أهداف السياحة الرياضية في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال. وأكد أنه مستعد للتعاون مع الحكومة المصرية في هذا الصدد وتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف.

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