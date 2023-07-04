"بنبان".. جوهرة الطاقة المتجددة المصرية تحصد 3 جوائز عالمية

يعد مجمع الطاقة الشمسية في مدينة بنبان غرب محافظة أسوان، أحد المجمعات الشمسية العالمية الأكبر من حيث المساحة وحجم القدرات الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة في دوليًا، إذ تبلغ حجم القدرات المنتجة من الطاقة الشمسية في محطة بنبان نحو 1465 ميجاوات.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الطاقة الشمسية في مدينة بنبان غرب محافظة أسوان بواسطة الفيديو كونفرانس وذلك خلال افتتاح محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة في العام 2019، وهي مجموعة من المحطات الشمسية تضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات.

وتعد الطاقة الشمسية مصدر من مصادر الطاقة النظيفة، التي تتمتع بها الجغرافيا المصرية، إذ تقع مصر جغرافيًّا بين خطي عرض ٢٢ و٣١,٥ شمالًا، وبهذا تقع مصر في قلب الحزام الشمسي العالمي.

وتعد مصر من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية، إذ تم إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية على أرض قرية بنبان بمحافظة أسوان، وتعتبر أكبر محطة بالعالم، إذ تعادل قدرتها الإنتاجية من الطاقة الكهربائية ما يعادل ٩٠٪ من الطاقة المنتجة من السد العالي.

وجاء إنشاء مجمع الطاقة الشمسية في بنبان في إطار الاستراتيجية التي وضعتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف أن يكون ٢٠٪ من إنتاج الكهرباء في مصر من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٢٢، بتكلفة تبلغ حوالي ٢ مليار دولار، أنذاك.

وحصل مجمع الطاقة الشمسية في مدينة بنبان غرب محافظة أسوان علي جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى من الإمارات بالإضافة الي جائزتين عالميتين هما جائزة Global Award لعام ٢٠١٧ وجائزة البنك الدولي لعام ٢٠١٨ كأفضل مشروع بالعالم.

كما اختيرت نحو 40 شركة عالمية، منطقة "بنبان" فى محافظة أسوان، لإنشاء أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، باعتبارهما أكثر المناطق تركيزاً لسطوع الشمس على وجه الكرة الأرضية، وفقاً لدراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية، وبعض المؤسسات العلمية العالمية، ومرجعية الأطلس المصري للطاقات المتجددة.