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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الغمري يواصل فضح الإخوان: "الإرهابية" تربي أبنائها على الاستعلاء والعنصرية

الإعلامي الهارب حسام
الإعلامي الهارب حسام الغمري

واصل الإعلامي الهارب حسام الغمري، سلسلة فضح جماعة الإخوان الإرهابية وكشف عوارها وحقائقها، حيث أكد أن الجماعة تبرمج أبنائها والنشء عصبيًا مبادئ الفكر الإخواني المتمثل في الاستعلاء.

وقال حسام الغمري، في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، -كاشفًا من خلاله فضائح الإخوان- إن أي مصري يعيش في اسطنبول وهو لا ينتمي لجماعة الإخوان يشعر دائمًا بالعنصرية والتمييز والإهمال، لافتًا إلى أن مرجعية ذلك لفكر حسن البنا الذي يؤكد أن الإخوان وحدهم هم ورثة الأنبياء والخلفاء والصالحين، وهم وحدهم إيمانهم مشتعل متقد، أما إيمان باقي المسلمين غير المنتمين للجماعة ولحسن البنا فهو إدمان مخدّر.

ولفت الغمري، إلى أن أحد الشباب القاطن في اسطنبول، يدعى "كريم الشاذلي" يعمل مونتير، انتهت إقامته وأراد أن يجددها بإقامة إنسانية، توجه إلى ما يسمى بـ"جمعية رابعة" الكائنة في اسطنبول أخبرهم باحتياجه لإقامة إنسانية، أخبروه برفضهم عمل الإقامة لأنه ليس من أعضاء الإخوان بحجة أنهم لا يساعدون إلا الإخوان فقط في الخارج، مؤكدًا أن ما يهم الإخوان فقط أنت منهم فلك كل النعم أما إذا كنت غير إخواني مهما كان موقعك فأبنائهم أولى بكل شيء عن غيرهم، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية لا تقوم بنفس الشيء وأن دورها تأدية خدمات ومنافع كي تنتخبها الجموع.

وتابع: "عندما بحثت في فكر جماعة الإخوان، كي أضع يدي على أسباب العنصرية التي تتحلى بها الجماعة، حيث لاحظ الكثيرين وجود تفرقة شديدة في المعاملة، مؤكدًا أن الخطورة تكمن في تعليم الإخوان للنشء أساليب وأكاذيب الجماعة وتلقينها له في الصغر لعدم قدرته على الإطلاع والبحث وهو في مقتبل عمره على معرفة الحقيقة من مصادر أخرى فيتم برمجته عصبيًا على الفكر الإخواني المتمثل في الاستعلاء، مؤكدًا أن هذا الأمر به إساءة كبيرة للدين الإسلامي".

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