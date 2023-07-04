وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للإصابات الرياضية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والجمعية المصرية للإصابات الرياضية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات الرياضية.

جاء توقيع بروتوكول التعاون بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المشاركة في مجال الرياضة والصحة الرياضية وفى ضوء التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومختلف الجهات بما يسهم فى الارتقاء وتطوير المنظومة الرياضية بكافة جوانبها.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا التعاون الهام والذي سيسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للرياضيين في مصر، ومن شأنه تعزيز الجهود المبذولة فى تطوير الرياضة المصرية والارتقاء بها إلى مستويات عالمية، مشيراً إلى متابعة نتائج البروتوكول عقب تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع.

- صبحي: البروتوكول يسهم فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للرياضيين

و أضاف الوزير أن البروتوكول سيعمل على إرساء المفاهيم الصحيحة حول الطب الرياضى ومجالاته لخدمة الرياضيين والمجتمع بما يتوافق ورؤية الوزارة، بجانب توفير الدعم العلمى والفنى والمهني للعاملين فى مجالات الإصابات الرياضية والتأهيل البدنى، والعمل على إرساء قيم وأخلاقيات المهنة، والوقوف على حقوق وواجبات العاملين فى هذا المجال .

كما يقتضي البروتوكول إقامة ندوات وورش عمل ودورات تعليمية وتثقيفية بالأندية ومراكز الشباب وكليات التربية الرياضية والجامعات والهيئات المختلفة، وتنظيم مؤتمرات علمية ودولية في مجالات الطب الرياضي والإصابات الرياضية والتأهيل البدني وإقامة دورات متخصصة فى مجالات الإدارة الرياضية سعياً للارتقاء بالمستوى العام فى الخدمات المقدمة للرياضيين وكافة أفراد المجتمع.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى، ومن جانب الجمعية المصرية للإصابات الرياضية الدكتور قدرى بكرى.

و صرح رئيس الجمعية المصرية للإصابات الرياضية، بأن هذا البروتوكول سيساهم في تطوير العمل الرياضي والصحي في مصر، وسيتم التركيز على توعية اللاعبين والمدربين والجماهير بأهمية الصحة الرياضية والوقاية من الإصابات الرياضية.

حضر توقيع البروتوكول كل من اللواء دكتور حسام درويش نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ومن جانب الوزارة محمد سعيد مازن الوكيل الدائم للوزارة ،احمد عبد ربه مدير عام وحدات الطب الرياضي وسعيد حسب الله مدير عام علم النفس الرياضي

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