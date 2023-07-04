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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع "العربية للتصنيع" تعزيز التعاون فى المشروعات الخدمية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، وفد الهيئة العربية للتصنيع في مكتبه، حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العربية في عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون في جميع المشروعات التنموية والخدمية لصالح المواطنين في المحافظة.

وقدم الوفد التهنئة لمحافظ المنوفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية لكافة المشروعات التي تتم على أرض محافظة المنوفية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أكد محافظ المنوفية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل علي إحداث طفرة ملموسة لكافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، مشيراً إلى توفير كل الإمكانات والعمل على تذليل العقبات للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.

الأضحي المبارك الاهتمام المشترك الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الهيئه العربيه التنموية والخدمية الشعب المصري

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