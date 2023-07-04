غدًا.. معرض البطلات التشيكيات والمصريات بمكتبة الإسكندرية

تفتتح مكتبة الإسكندرية الساعة الثالثة مساء غدا الأربعاء، معرض البطلات التشيكيات والمصريات، والذي يقام في الفترة من 5 إلى 15يوليو 2023 ويتم تنظيمه بالتعاون مع سفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة والمراكز التشيكية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى جانب كلية "لاديسلاف. سوتنار" للتصميم والفنون بجامعة "غرب بوهيميا" وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وشركاء آخرون.



دشن مشروع هذا المعرض في الجمهورية التشيكية عام 2020، ويقدم المعرض صورًا فنية لنساء مهمات، وذلك من خلال عيون جيل أصغر من الرسامين وفناني الجرافيك.

ويقدم المعرض بورتريهات لـ 12 إمرأة تشيكية و12 إمرأة مصرية، معظمهن من القرنين العشرين والحادي والعشرين، ممن ساهموا في تشكيل أحداث هامه في كلا البلدين، والعديد من الأحداث الدولية، كما تقدم منسقة المشروع السيدة تيريزا سفاشكوفا؛ مفهوم المعرض كالتالي: "هدى شعراوي" مع "فرانتيشكا بلامينكوفا" كلتاهما قدمتا إسهامات كبيرة في تشكيل وتطوير حقوق وحركات المرأة أما عن الموسيقى فتمثل مصر أم كلثوم، بينما تمثل نظيرتها التشيكية مغنية الأوبرا سوكا تشيرفينا جمهورية التشيك.

جدير بالذكر أنه تم عرض المعرض لأول مرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في مارس 2023 ولاحقًا في مدينتي الأقصر والقاهرة، ولاقى المعرض حتى الآن إقبالاً واسعًا من قبل الجمهور المصري، ويستمر المشروع حتى ديسمبر 2023ثم سينتقل إلى الغردقة والإسماعيلية بالإضافة إلى الإسكندرية، وذلك قبل العرض الأخير في مدينة القاهرة.