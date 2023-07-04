حبس متهمين بسرقة عملات أجنبية ومحلية في النزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، الثلاثاء، حبس المتهمين بسرقة عملات أجنبية ومحلية من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة النزهة ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

والبداية عندماوضبطت الأجهزة الأمنية شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامهما بسرقة مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج، وبحوزتهما فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، جزء من المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهتهما أقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.