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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سوبوسلاى يكشف نصيحة هالاند له قبل الانتقال إلى ليفربول

دومينيك سوبوسلاي
دومينيك سوبوسلاي

تحدث المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب فريق ليفربول الجديد، عن نصيحة إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، له قبل الانضمام للريدز.
وانضم سوبوسلاي لصفوف ليفربول قادمًا من فريق ريد بول لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال سوبوسلاي في تصريحات لـ Nemzeti Sport"": "لقد تحدثت مع هالاند كثيرًا، ونصحني بشأن الحصول على منزل، وسيكون أمرًا جيدًا أن نصبح جيران".
ولعب سوبوسلاي 46 مباراة بقميص ريد بول لايبزيج خلال الموسم المنقضي، وسجل 10 أهداف وصنع 13 لزملائه في الفريق.
وأضاف: "علمت منه أن العديد من اللاعبين يعيشون بين مانشستر وليفربول في منطقة هادئة تحفظ الخصوصية ويم الإثنين سأرى ما كان يتحدث عنه، أنا فضولي للغاية".

ولعب سوبوسلاي 226 مباراة بقمصان الفرق المختلفة التي مثلها خلال مسيرته، وسجل 64 هدفًا وصنع 73 لزملائه.
وأنهى: "وبالطبع سنضع صداقتنا جانبًا خلال مباريات ليفربول ومانشستر سيتي، ستكون تجربة رائعة أن نلعب ضد بعضنا الآخر".

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