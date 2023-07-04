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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: بيان 3 يوليو حقق جميع أهداف ثورة يونيو بإنقاذ مصر من التطرف

الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد اسماعيل

قالت الدكتورة دينا أحمد اسماعيل عضو مجلس النواب، إن بيان 3 يوليو التاريخى جاء معبراً بكل الصدق والأمانة عن ثورة 30 يونيو وحقق جميع أهداف هذه الثورة العظيمة فى انقاذ مصر من التطرف والإرهاب والفتنة والحفاظ على الهوية الوطنية والقيم والتقاليد المصرية الأصيلة بعد أن استجابت القوات المسلحة المصرية الباسلة لارادة الملايين من المصريين، موجهة كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة التى نجحت فى تحقيق الأمن والاستقرار فى كل انحاء مصر .

وقالت عضو مجلس النواب فى بيان لها اليوم، إن العالم كله أيقن أن مصر وشعبها العظيم لديها القدرة فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية والاتجاه نحو مسار البناء والتنمية والطريق الى الجمهورية الجديدة.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر حيث تميزت فترة حكمه بإطلاق المشروعات القومية العملاقة، وما زال يواصل البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى أسهمت في تحقيق نهضة تنموية كبرى.

 وأضاف النائبة البرلمانية، إن مصر بقيادتها الحكيمة وبسالة أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية والشعب المصرى قدمت نموذجاً متفرداً للعالم كله،  فى تنفيذ خارطة طريق للحفاظ على الدولة الوطنية من خلال تنفيذ مسارين فى آن واحد الأول يتمثل فى خوض أنبل وأشرف معركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، والثانى يتمثل فى تنفيذ معركة البناء والتشييد وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى نفس التوقيت مؤكدة أن مصر هى الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى حققت نجاحات فى تنفيذ المسارين معاً مما جعل العالم كله ينبهر بتفيد مصر للمسارين معاً .

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