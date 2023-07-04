10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الأنشطة الرياضية بالجامعات تشهد تقدمًا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

شهدت الأنشطة الرياضية تطورًا كبيرًا في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، وفي هذا الإطار أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اهتمام الوزارة بالأنشطة الرياضية ونشر الوعي بأهميتها داخل الجامعات والمعاهد، يرجع إلى دورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.

ودعا الوزير كافة الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية؛ لخلق بيئة تنافسية في كافة مستويات العمل الجامعي، تعليميًّا، وبحثيًّا، وتدريبيًّا، ورياضيًّا، وثقافيًّا.

وأشار عاشور إلى فوز مصر ببطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022، وفوز منتخب الجامعات لكرة الصالات بالبطولة العربية الجامعية (بطولة زايد لكرة الصالات) 2022، وفوز مصر بمقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، متمثلة في الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإحراز مصر 3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية ببطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بإيطاليا، وفوز فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة (طالبات) بالبطولة الإفريقية الخامسة لكرة السلة 3X3 بجامعة چوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا 2023، وحصول منتخب الجامعات على المركز الخامس عالميًّا في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا 2018، وتتويجه بالمركز الأول للفرق في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بالمجر 2018، والمركز الأول في البطولة العربية لكرة الصالات بأبوظبي 2019، والمركز الثالث ببطولة زايد العربية لكرة الصالات بالإمارات 2018، والمركز الثاني للكرة الشاطئية بالدورة العربية الجامعية الثانية للألعاب الشاطئية بالمغرب 2017.

وأكد الوزير أن الجامعات المصرية شاركت في عدد من المهرجانات الدولية، وحصدت ميداليتين فضيتين في أولمبياد الجامعات الثلاثين (يونفرسياد نابولي 2019) بإيطاليا، والمركز الأول في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات للجامعات بأبوظبي، والمركز الأول (طالبات) والثالث (طلاب) في البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية 2020 بسلطنة عمان، بجانب الفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعات الإفريقية للشطرنج 2020.

وأشار أيمن عاشور إلى إعادة افتتاح الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في ثوبه الجديد 2021، والمركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، واحتفال الاتحاد بيوبيله الذهبي، وإحلال وتجديد ملاعب كلية التربية الرياضية، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، بتكلفة 19 مليون جنيه، فضلًا عن الانضمام لرئاسة اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية 2020، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهاز الرياضة العسكري، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ومعهد إعداد القادة بحلوان، وتنفيذ المشروع القومي للمشي بالجامعات المصرية، وإقامة الدوري الرياضي لجامعات المحافظات الحدودية، ومشاركة 1434 طالبًا في دوري القطاعات 2020-2021، ومشاركة 2381 طالبًا بدوري الجامعات عام 2020-2021.

وعلى مستوى الأنشطة الإقليمية، أشار الوزير إلى مشاركة مصر بدورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، وفوزها بالمركز الأول (طلبة وطالبات) بمسابقة الثقافة الرياضية، والمجموعة الرياضية النشيطة، وبالمركز الثاني (طلبة) والأول (طلبة، وطالبات) في البرنامج الرياضي التخصصي، وجوائز الإبداع الرياضي في المشاركة الإلكترونية، وجائزة الإخراج الفني المبتكر في المشاركة الإلكترونية، فضلاً عن المشاركة بالبطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وبطولة بالم هيلز العربية الدولية للناشئين والناشئات للإسكواش بنادي الصيد في ٦ أكتوبر، وتنظيم البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي 2022، بمشاركة 21 جامعة مصرية وعربية.

من جانبه، أشار الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات إلى تنظيم فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعي) رقم 50 للعام 2022 /2023 في 33 مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة 13 ألف طالب وطالبة، وإطلاق المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية للجامعات، وإقامة نهائي الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية للعام 2023، وتنظيم بطولة القطاع الخامس للجامعات الخاصة والمعاهد العليا المصرية، وإقامة دورة المحافظات الحدودية، ومهرجان اليوبيل الذهبي بمدينة الإسكندرية، ودورة المدرب الشخصي لكبار السن، والمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية كالمؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية الليبية (إستراتيجيات التربية البدنية وعلوم الرياضة)، والمؤتمرات العلمية الدولية بدولتي العراق والكويت، وإطلاق فعاليات الملتقى الأول لتوظيف الطلاب، وإقامة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الثالثة بأسوان.

وأضاف حسانين أن الاتحاد أقام عددًا من الفعاليات والأنشطة الرياضية الهامة بالتعاون مع الجامعات المصرية والعربية، منها المؤتمر الدولى السابع عشر عن متجهات التقدم التكنولوجي لعلوم الرياضة بالوطن العربي بجامعة حلوان، والمؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية الرياضية "الرياضة وتحديات العصر، الواقع والمستقبل" بجامعة المنصورة، وإقامة حفل تخريج الدفعة الأولي من المُعدين النفسيين، والملتقى الدولى الثالث للسياحة الرياضية بجامعة أسوان، والتجهيز لتنظيم دورة إفريقيا للجامعات، وختام فعاليات دورة تطبيقات التسويق الجديد في المجال الرياضي، ومؤتمر التوظيف المهني الرياضي.

ونوه نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بإقامة المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية لطلاب الجامعات بمعسكر باجوش بمرسي مطروح، وبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا بجامعة الإسكندرية، ودورة تأهيل مديري الرياضة الجامعية، واليوم الإفريقي الرياضي بجامعة فاروس بالإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية بأبوظبي، وملتقى السياحة الرياضية، وبطولة السباحة الطويلة، وبطولة التجديف (الكاياك) بأسوان، فضلاً عن الاستعداد للأولمبياد والبطولات بدولتي الصين والمغرب.

وأكد أنه تم إقامة عدد من المنافسات الرياضية، منها: الدورة الرياضية الأولى للألعاب الإلكترونية بمشاركة 675 طالبًا، واللقاءات الرياضية بين الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية، بمشاركة 8580 طالبًا، وأسبوع شباب الجامعات بكفرالشيخ بمشاركة 1560 طالبًا، وإقامة العديد من المهرجانات الرياضية، منها: مهرجان يوم الشباب الإفريقي عامي 2018 و2019، والمهرجان الأول للرياضات الشاطئية للجامعات والمعاهد المصرية بمرسى مطروح، ومشاركة الجامعات في اليوم العالمي للرياضة الجامعية.

كما تم إقامة عدد من المنافسات الرياضية عام 2021 منها: اللقاء الرياضي الثاني لجامعات القناة وسيناء، والدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا بجامعة قناة السويس والتي أقيم خلالها ماراثون بمشاركة 500 طالب من ذوي الإعاقة من 18 جامعة، فضلاً عن إطلاق مبادرة (طالب جامعي رياضي)، وإقامة بطولة الجامعات للرماية بالإسماعيلية، ومهرجان الاتحادات النوعية ببورسعيد، ومهرجان رياضي للطلاب على الممشى السياحي بمدينة رأس البر، ودوري الوزارات في نسخته الثانية، ونهائيات بطولة الجامعات الأولى للرماية بالإسماعيلية، وافتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الرياضة في زمن الجائحة) بجامعة مدينة السادات.

فيما أكد المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبدالغفار، استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضة الجامعية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بهدف نشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.

