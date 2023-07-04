حبس متهم بترويج مخدر الاستروكس بمدينة السلام

قررت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بمدينة السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر الاستروكس وزنت 2 كيلوجرام- مبلغ مالى- مقص حديدى- كمية من الأكياس المُعدة للتعبئة- ميزان حساس)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.