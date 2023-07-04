منها "الخيميائي" و"الغابة النرويجية".. أفضل 7 كتب للقراءة للمبتدئين

يحتار الكثير من المبتدئين الشباب عند اختيار كتاب أو رواية للقراءة، في حين أن القراءة يمكن أن تكون بابًا للمعرفة، أيضًا يمكن أن تكون شيئًا مسليًا أو علاجيًا في بعض الحالات، فمن المهم اختيار الكتاب المناسب، ونستعرض في السطور التالية أفضل 7 كتب للقراءة للمبتدئين.

الخيميائي لـ باولو كويلو

تحمل هذه الروايةـ سرد بسيط مع معاني خفية، فهل سمعت المقولة الشهيرة: "عندما تريد حقًا شيئًا ما، يتحالف الكون كله لمساعدتك على تحقيقه؟" هذه إحدى المقولات الشهيرة من هذه التحفة الفنية، للكاتب باولو كويلو، وقصة The Alchemist ستلهمك للاستماع إلى قلبك واتباع أحلامك، وهو شيء يحتاجه الكثيرون.

يوميات فتاة صغيرة لـ آن فرانك

ألا يبدو الاسم مألوفًا؟ حتى لو كنت شخصًا لا يقرأ كثيرًا، فلا بد أنك سمعت عن هذا الكتاب في كتب اللغة الإنجليزية، فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، مختبئة لمدة عامين أثناء الاحتلال النازي لهولندا عام 1942، اقرأ الكتاب واكتشف ما سيحدث لها، تعد مذكرات فتاة صغيرة من بين أفضل الكتب للقراء المبتدئين.

عداء الطائرة الورقية لـ خالد حسيني

يمكنك البدء في قراءة رواية The Kite Runner أو عداء الطائرة الورقية، فهي من الروايات الممتعة، التي تدور قصتها حول صبي ثري وابن خادم والده، وبالتأكيد الكتاب البسيط سيملأ قلبك بمشاعر لا تعد ولا تحصى حول الحياة وأحداثها غير المتوقعة.

إله الأشياء الصغيرة لـ أرونداتي روي

هل تعرف أفضل شيء عن هذا الكتاب؟ إنها الواقعية، فتقع أحداث هذا الكتاب في ولاية كيرالا الهندية، فهو كتاب مثير للاهتمام، فتأخذك قصته عبر حياة التوأم، راحيل وإسدابين، ويعد هذا أحد أفضل الكتب الجيدة للقراء المبتدئين، بسبب السرد البسيط والمثير للإعجاب الذي سيلمس قلبك.

أن تقتل طائرًا بريئًا لـ هاربر لي

يشير الكُتاب إلى أن هذه الرواية تحفة فنية عن قصة تعبر عن عدم المساواة العرقية، هذا الكتاب يُظهر لك العالم من خلال عيون جان فينش وشقيقها الأكبر جيريمي، كما أنه يتعامل مع القضايا المجتمعية الجادة، وحينما تدخل في عالم هذه الرواية، ستتعرف على أنواع مختلفة من الناس، وسينتابك الكثير من المشاعر خلال قراءة هذا الكتاب.

الغابة النرويجية لـ هاروكي موراكامي

وهي رواية صُنفت أنها من أفضل أعمال المؤلف الياباني الشهير هاروكي موراكامي، ويمكنك اعتبارها بمثابة رحلة علاجية، فتدرو أحداث الرواية حول قصة حب شاب لفتاة، وهذا الكتاب هو الخيار الأمثل ليكون أول قراءة لك على الإطلاق، فإن الحب البطولي اليائس لطالب جامعي سيجعلك تعود إلى هذا الكتاب مرارًا وتكرارًا حتى بعد قراءته، كما أن أعمال موراكامي، تتميز بسحر البساطة التي تجعلك مرتبطًا بأحداث الرواية.

إيكيجاي لـ فرانسيسك ميراليس وهيكتور جارسيا

ما هو هدف حياتك؟ ما الذي يدفعك للنهوض من الفراش كل صباح؟ الجواب هو ikigai الخاص بك، وإيكيجاي هي حكمة يابانية قديمة ارتبطت بمتوسط ​​العمر المتوقع الطويل في هذه البلاد، وبالتأكيد هذا الكتاب سيغير حياتك، فيشرح مؤلفيه، المشاكل اليومية مع حلول عملية لمساعدة الناس على تبني أسلوب حياة صحي والعثور على "إيكيجاي" (السر لعيش حياة مثمرة).