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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف نجحت مدينة العلمين الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية؟.. خبير اقتصادى يجيب

حسن حسانين
حسن حسانين

قال الخبير الاقتصادي حسن حسانين إن مدينة العلمين الجديدة تعد واحدة من المشروعات العملاقة التى  تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصاديةبمصر  وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن هناك عوامل ساهمت في هذا النجاح : 

- الموقع الجغرافي المتميز للمدينة يعد عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية، فهى تتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط يوفر فرصاً كبيرة للاستثمارات في القطاعات السياحية والعقارية والطاقة والصناعات البحرية.

-توفر العلمين الجديدة بنية تحتية حديثة ومتطورة، مما يسهل عمليات الاستثمار فقد تم بناء مرافق حديثة للنقل والطاقة والاتصالات، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية والترفيهية. توفر هذه المرافق الحديثة بيئة ملائمة للأعمال وتقدم الدعم اللازم للشركات الأجنبية.

-تقدم العلمين الجديدة مجموعة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية للشركات الأجنبية. تشمل هذه التسهيلات الضريبية المنخفضة، وتحرير كبير في إجراءات التأسيس وتسجيل الشركات، وتوفير مناطق حرة للاستثمار، وتسهيلات في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة. هذه الحوافز تعزز جاذبية المدينة وتجعلها خيارًا مغريًا للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في مصر.

-تعتبر مركزًا حضريًا متكاملًا يجمع بين الجوانب السكنية والتجارية والثقافية والترفيهية. توفر مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان والشركات. هذا المزيج المنسق بين الحياة العصرية والبيئة الجذابة يجذب الأجانب الذين يبحثون عن فرص الاستثمار في مجالات مختلفة.

تولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتطوير المدينة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، بتشكيل هيئة خاصة لإدارة وتطوير المدينة، وتم تخصيص موارد مالية كبيرة لتحقيق رؤية المدينة وتنفيذ المشروعات الضخمة.

وأوضح أن الحكومة تتعاون مع الشركات الأجنبية والهيئات الدولية لتسهيل عمليات الاستثمار وتوفير الدعم اللازم، مؤكدا أنها نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات الاستثمارية المقدمة، والمرافق والخدمات. 

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