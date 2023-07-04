محافظ الشرقية يتفقد منطقة الحسينية ويُشدد على تكثيف أعمال النظافة

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من المنطقة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا إزالة الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة ولإعادة الانضباط للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشاد المحافظ بتواجد رجال المرور بالشوارع والميادين لتنظيم حركة السيارات، وتسهيل حركة المارة، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركات المنفذة لأعمال الرصف والتطوير بشوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة التواجد في الشارع والالتحام بالمواطنين، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة والاستماع لمشاكلهم وحلها فوراً في إطار الإمكانيات المتاحة، قائلاً: إننا جميعاً نعمل من أجل المواطن ونسعى جاهدين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات بمتابعة سير انتظام العمل بمقراتهم، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً ضرورة حسن استقبال المواطنين وتأدية الخدمات لهم بصورة لائقة، وكذا المتابعة الميدانية لمعدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية والتنموية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

رافق المحافظ المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول.