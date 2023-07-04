ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ العاملين بالانتقال الكامل للعمل من العاصمة الإدارية (صور)

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

استقبل العاملون بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في أول يوم عمل بعد الانتقال الكامل للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد وزير الأوقاف اجتماعًا بقيادات الأوقاف بترحاب كبير هنأ فيه جميع العاملين في الأوقاف بعيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيده بخير على مصر وأهلها، كما هنأهم بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وأكد وزير الأوقاف، أن هذا اليوم الثلاثاء بدأنا عملنا الرسمي كاملًا من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو بالطبع يوم لا ينسى ولن ينسى بإذن الله تعالى في تاريخ الأوقاف، لافتًا إلى أن هذا الانتقال انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة والجمهورية الجديدة ، يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيه التي أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة.

وشدد وزير الأوقاف على أهمية التحلي بروح العمل الجاد والإنجاز والإتقان وبذل أقصى الجهد، والعمل بنظام المبادأة والمبادرة والتطوير المستمر، والمتابعة الدورية، مؤكدًا على أهمية مراعاة التسلسل الإداري والقيادي والانضباط الوظيفي، سائلا الله (عز وجل) أن نكون جميعًا على مستوى هذه النقلة الحضارية، وأن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين، وأن يوفقنا جميعًا لخدمة ديننا ووطننا، وأن يرزقنا بفضله وواسع كرمه التوفيق والسداد وحسن القصد والقبول. 

ديوان عام وزارة الأوقاف العاصمة الإدارية الجديدة الأوقاف قيادات الأوقاف عيد الأضحى المبارك الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيه مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

قبل ساعات من الإعلان عن احتياطي النقد الأجنبي.. "المركزي" يبرز استخداماته

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

نقابة الصيادلة تنعى صيدلانية حادث مدينتي.. وتتابع سير التحقيقات

ضبط 231 قضية مخدرات و78 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

دونجا وعواد وشلبى.. 9 غيابات للزمالك أمام المقاولون العرب فى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفوري

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين