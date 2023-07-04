الرئيس الصينى يطالب بزيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بين أعضاء منظمة شنجهاى

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، الإثنين، إلى زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بين أعضاء منظمة شنجهاي للتعاون.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنجهاي للتعاون عبر الفيديو كونفرانس، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

ودعا الرئيس الصيني إلى ضرورة مواجهة العقوبات أحادية الجانب وتعزيز المساواة في الوصول إلى التنمية لجميع شعوب العالم.

وطالب شي جين بينج منظمة شنجهاي بمقاومة ما سماها الثورات الملونة وتدخل القوى الخارجية في شئون دول المنطقة ومقاومة الهيمنة وسياسة القوة.

وتعقد اليوم قمة منظمة شنجهاي عبر الفيديو بمشاركة قادة روسيا والهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.