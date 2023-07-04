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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوتين: روسيا تواجه مشروع تشكيل دولة مناوئة على الحدود

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا تواجه مشروع تشكيل دولة مناوئة على الحدود، وتواجه حربًا هجينة غير مسبوقة، وأيضًا تواجه العقوبات والتحديات عبر وحدة جبهتها الداخلية. 

وأضاف "بوتين"، خلال اجتماع لقادة منظمة شنجهاي للتعاون، اليوم الثلاثاء، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل، ونسعى لتعزيز التعاون مع دول منظمة شنجهاي في مجالات الأمن والتجارة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن مخاطر الأزمات الاقتصادية العالمية في ارتفاع.

الأزمات الاقتصادية العالمية التعاملات التجارية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير تعزيز التعاون يوم الثلاثاء

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