بوتين: روسيا تواجه مشروع تشكيل دولة مناوئة على الحدود

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا تواجه مشروع تشكيل دولة مناوئة على الحدود، وتواجه حربًا هجينة غير مسبوقة، وأيضًا تواجه العقوبات والتحديات عبر وحدة جبهتها الداخلية.

وأضاف "بوتين"، خلال اجتماع لقادة منظمة شنجهاي للتعاون، اليوم الثلاثاء، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل، ونسعى لتعزيز التعاون مع دول منظمة شنجهاي في مجالات الأمن والتجارة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن مخاطر الأزمات الاقتصادية العالمية في ارتفاع.