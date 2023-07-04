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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد احتفالات الأوبرا بمرور 10سنوات على ثورة 30 يونيو

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحفل الذي أقامته دار الأوبرا المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وختام موسمها الفني 2022 – 2023، وذلك على المسرح الكبير، والذي أحياه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ومن إخراج مهدي السيد، وصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالي أحمد.

وأشادت وزيرة الثقافة بالحفل وأداء نجوم الأوبرا والمواهب الواعدة، الذين يؤكدون دائمًا على قدرة الفن المصري وقوته، ويمنحوننا الأمل في جيل قادم من الفنانين والمواهب الواعدة.

وأضافت وزيرة الثقافة أن ثورة الثلاثين من يونيو، قادت مصر إلى الإنجاز والبناء وتحقيق حياة كريمة للمصريين على كافة الأصعدة، كما أنها مهدت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة،وكان لها الدور الأكبر في حماية هوية مصر وتراثها.

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، "إن الاحتفالية أبرزت قيم الإخلاص والانتماء، ونجحت فى بث الحماسة لدى الجميع باعتبار ثورة 30 يونيو من أهم الأحداث فى تاريخ مصر، والتي حققت رغبة الشعب فى صنع مستقبل مشرق"، وتابع داغر: "إن الفقرات المقدمة مزجت بين مؤلفات الموسيقى العربية الوطنية والرومانسية، كما ضمت عددًا من تابلوهات الباليه للمواهب الواعدة فى ختام مميز للموسم الفنى 2022 - 2023 "، مؤكدًا أن فعاليات الأوبرا الصيفية تشهد عددًا من العروض المتفردة التي تقام بالقاهرة والإسكندرية.

شمل البرنامج مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية، منها أغنيات: حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدي، طوبة فوق طوبة، تسلم إيدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، بلدي ، بحبك وحشيتني، الحدود، والتي أداها نجوم الأوبرا، أميرة أحمد، محمد حسن، حنان عصام، ياسر سليمان، آية عبد الله، أشرف وليد، أمنية بكر، كنزي، فرح الموجي، مؤمن خليل، أحمد سعيد، أحمد عفت وإيمان عبد الغني، وأطفال مركز تنمية المواهب: رقية محمود، حسام عمرو، وشادي محمد.

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني
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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير ذكرى ثورة 30 يونيو نجوم الأوبرا وزيرة الثقافة الدكتور خالد داغر

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