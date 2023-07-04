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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: استثناء طلاب الدمج من الالتحاق بالمدارس المهنية بدون حد أدنى

محافظ أسوان
محافظ أسوان

 وافق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على استثناء طلاب الدمج الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الالتحاق بالمدارس المهنية ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى ) بدون حد أدنى أو أقصى لدرجات القبول، وذلك بجميع المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة، بشرط أن تكون استمارة النجاح تفيد أن الطالب ضمن طلاب الدمج ، ويراعى الأعداد المقبولة حسب الأماكن المتاحة بكل مدرسة. 

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة التى توليها للاهتمام بالفئات من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتذليل كافة العقبات للعمل على دمجهم في المجتمع على الوجه الأكمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

كما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى بتكليف الجهات المختصة لمد فترة التقديم لمرحلة رياض الأطفال ( KG1 ) حتى نهاية شهر يوليو الجاري بجميع المدارس على مستوى المحافظة (رسمى عربي، ورسمي لغات، ورسمى لغات متميزة). 

وأكد المحافظ، أن هذا الإجراء جاء مراعاة وتيسيراً لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التقديم الإلكترونى لأبنائهم خلال فترة التقديم التى كان محدد لها فى الأول من شهر يونيو وحتى 30 يونيو 2023؛ نظراً لفترة إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم التقديم باليد فى المدارس التي يرغبون إلحاق أبنائهم فيها.

أسوان الاحتياجات الخاصة الحاصلين على الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان طلاب الدمج مد فترة التقديم

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