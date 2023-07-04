ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قبل ساعات من الإعلان عن احتياطي النقد الأجنبي.. "المركزي" يبرز استخداماته

البنك المركزي
البنك المركزي

أوضح البنك المركزي أن صافي الاحتياطي الأجنبي أو الاحتياطيات الدولية يشير إلى الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التي تحتفظ بها مصر خارج حدودها لتوفير التأمين والسيولة اللازمة للدولة لضمان وفائها بالتزاماتها، كما انها تُستخدم كصمام أمان يحد من الآثار السلبية الناجمة عادة عن الأزمات الاقتصادية الخارجية، والتي قد تؤثر على ميزان المدفوعات، ويعد البنك المركزي المصري الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية.

وتستخدم الاحتياطيات الدولية في دعم مجموعة واسعة من الأهداف في الدولة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

-تعزيز ودعم الثقة في السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف.

-الحد من التعرض للتقلبات في القطاع الخارجي الناتجة عن الصدمات الخارجية السلبية عن طريق ضمان سيولة الاحتياطيات الدولية.

-العمل على رفع مستوى ثقة الأسواق في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

-الاحتفاظ باحتياطيات لمواجهة الأزمات المحلية أو حالات الطوارئ.

وترتكز السياسات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات الأجنبية على ثلاث مبادئ رئيسية وتتمثل في الآتي، حسب الأهمية:

 الأمان والسيولة وتحسين العائد، حيث  تتم إدارة الاحتياطيات وفقًا لإرشادات وتعليمات داخلية صارمة لضمان الحفاظ على تلك المبادئ، كما تأخذ سياسة استثمار الاحتياطيات في الاعتبار هيكل الدين الخارجي لمصر سواء من ناحية الآجال أو العملات المكونة لمحفظة الدين للحد من الآثار السلبية لتقلبات القطاع الخارجي.

اقتصادي الاحتياطي الاجنبي الاحتياطي الأجنب البنك المركز البنك المركزي المصر الاحتياطيات الدولية الاحتياطي الاثار اقتصادية

الأكثر قراءة

3 عروض "تغرى" محمد عبدالغنى للرحيل عن الزمالك

عيد ميلاد "شيكو".. الكوميديان الذي عشقه الجمهور

أولياء أمور: الاستاتيكا معقّدة وتحتاج وقتًا أطول للامتحان

مأساة "علياء" أمام محكمة الأسرة: "اجهضني ومنعني من الحمل"

وزير المالية: تيسير الإجراءات الجمركية للحجاج.. وأولوية لكبار السن والمرضى

تليفزيون ومخدر.. تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة توك توك للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين