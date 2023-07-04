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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"نور" شقيقة طالبة بالثانوية العامة: "بوافى الأمهات بأخبار الامتحان من الإنترنت"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أدى طالبات مدرسة زهراء حلوان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية امتحانهم وسط دعم ومساندة من أهاليهم بشكل كبير، وذلك ما أكدته نور سيد شقيقة إحدى طالبات المدرسة.

وقالت "نور" التي تعمل مدرسة للغة الإنجليزية لـ"الدستور" إنها قررت أن تأتي لمساندة شقيقتها الصغيرة، وهذا المشهد كان سببًا في اختلافهم، فاعتاد الجميع على رؤية الأم أو الأب، ولكن نور غيرت المنظور وتابعت أن سبب تواجدها هو معرفتها بكم الضغط الذي يتعرض له طلاب الثانوية العامة بالتزامن مع خبرتها بالثانوية العامة مؤخرًا، وبتواجدها تحاول أن تقدم أقل ما يمكن سواء طمأنتهم، كما تحرص على طمأنة الأهالي بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وتعريفهم حول الآراء بالامتحان قبل خروج الطالبات للحد من قلقهم. 

وتسعى نور لتهدئة شقيقتها وأصدقائها بعد الانتهاء من الامتحان ببعض الكلمات الإيجابية، وعلقت: "بقول لهم انتوا خلاص عملتوا اللي عليكوا وبطبق عليهم اللي سمعتوه وقت امتحاناتي". 

وأوضحت أنها تنصح شقيقتها بالمذاكرة وتنفيذ ما عليها، ثم ترك الكلية التي سيتم قبولها بها على الله.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام 2023 يوم الإثنين الموافق 12 من شهر يونيو بكل محافظات مصر، بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، والجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.

الصغرى الرياضيات التطبيقي الرياضيات الرياضيات التطبيقية الصف الثالث الثانوي الكلمات الإيجابية امتحانات الثانوية العامة 2023

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