"ما بنضيعش وقت".. "أم ضحى" تستغل الانتظار في "الكروشيه" أمام لجنة ثانوية عامة

استغلالًا لوقت امتحان "الاستاتيكا" وانطلاقًا من مبدأ عدم تضييع الوقت وشغله في عمل مفيد، قررت إحدى السيدات وتدعى الحاجة سمية والدة طالبة تدعى ضحى أحمد، أن تستغل وقتها غير عابئة بكلمات أو تعليقات من المحيطين في تنفيذ بعض أعمال الكروشيه أمام لجنة الامتحان وهي في انتظار خروج ابنتها.

وقالت "أم ضحى"، من أمام مدرسة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات بالمعادي، إن تنفيذ أعمال الكروشيه هي هوايتها التي تعلمتها من جدتها، كما تمثل لها حاليًا أشبه بالمهنة، فهي تكسب منها بعض الرزق إذ أنها ربة منزل ولكن لديها صفحة على الإنترنت تقوم من خلالها بتسويق منتجاتها، فتكون في النهاية سببًا لدر بعض الدخل لأسرتها، وفي نفس الوقت ممارسة هواية لها.

اليوم هو سابع أيام امتحانات الثانوية العامة، ويؤدي فيه طلاب شعبة علمي رياضة مادة الاستاتيكا، أول فروع علم الرياضيات.