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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول صور امتحان الاستاتيكا عبر صفحات السوشيال ميديا

وزير التعليم
وزير التعليم

تداولت صفحات السوشيال ميديا صورا لامتحان مادة الاستاتيكا تزعم أنه الامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة، بالثانوية العامة، داخل اللجان الامتحانية في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وبدأ منذ قليل، امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، بإجمالي 98658 طالبا، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

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2022 2023 الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الثانوية العامة 2023 الثانوية العام التفاضل والتكامل الرياضيات التطبيقي الرياضيات التطبيقية الجبر والهندسة الثانوية العامة الشعبة العلمي السوشيال ميديا

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