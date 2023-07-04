«العمل عبادة».. شعار عمال النظافة بالمرج الجديدة فى محيط لجان الثانوية العامة

تعد الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، تبدأ الامتحانات بمشاعر متباينة بين التوتر والقلق، فالطالب يسعى لتحقيق أعلى الدرجات كى يستطيع الالتحاق بكليات القمة.

في ظل تلك الضغوط والحاجة لجو صحي للطلاب، يأتي دور عمال النظافة في محيط اللجان خلال هذه الفترة، ويعتبر عمال النظافة العنصر الأساسي في الحافظ على نظافة المدارس و المرافق التعليمية، وفي أيام الامتحانات، يزيد الجهد المبذولة لضمان توفير بيئة صحية ونظيفة للطلاب.

يقوم هؤلاء العمال بتنظيف الفصول والممرات والحمامات في المدرسة، يكونوا مستعدين منذ الصباح الباكر كى تكون اللجان مرتبة ونظيفة قبل وصول الطلاب.

ويلعب عمال النظافة أيضًا دورًا في في الحفاظ على الهدوء والسكينة داخل المدرسة،يلتزمون بعدم إصدار أصوات مزعجة خلال فترة الامتحانات. تعتبر هذه الأجواء الهادئة ضرورية لتهدئة الطلاب وتركيزهم على الامتحانات بشكل أفضل.

ولا يمكن أن ينكر أحدا الدور الحيوي الذي يقوم به عمال النظافة خلال أيام امتحانات الثانوية، فهم يعززون البيئة التعليمية للطلاب من خلال توفيرهم للظروف الصحية التي تعزز تركيز الطالب فى حل الأسئلة.