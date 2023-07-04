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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقصف جوى فى أم درمان

أم درمان
أم درمان

قال مراسل القاهرة الإخبارية إنه تجددت الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في أم درمان، مضيفًا أن هناك قصفًا جويًا لمحيط منطقة الإذاعة والتليفزيون بأم درمان، فضلًا عن انفجارات عنيفة بمنطقة شرق النيل التابعة لولاية الخرطوم.

وكانت اندلعت اشتباكات في أم درمان، رافقتها غارات جوية للجيش السودانى في عدة مواقع، فضلًا عن الاشتباكات المتواصلة بين الطرفين المتصارعين خلال الأيام الماضية باستخدام سلاح الطيران والمدفعية الثقيلة، مما بث الرعب والخوف بين السكان بعد وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وسط المدنيين، الأمر الذي تسبب في موجة نزوح جديدة قد تفوق ما حدث في بداية الحرب.

فيما اتهم المتحدث الرسمى لنقابة أطباء السودان، الدكتور محمد عبدالله، قوات الدعم السريع باغتيال أحد أفراد الأطقم الطبية على خلفية شن اعتداء موسع على مستشفى الشهداء في مدينة بحري، والتعدي بالضرب على الأطباء والكوادر الصحية والمرضى وإحراق معمل المشفى من القوات العسكرية للدعم السريع السبت الماضى، مشيرًا إلى إخلاء المستشفى بالكامل وخروجه من الخدمة بصورة كاملة.

وأكد أن المواطن السوداني يدفع ثمن هذه الحرب، إذ خرج نحو 80% من إجمالي عدد المستشفيات من الخدمة داخل مناطق النزاع.

الاشتباكات أم درمان الخرطوم اشتباكات في أم درمان

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