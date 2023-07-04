طالب ثانوية عامة: مادة الاستاتيكا ممتعة.. ويارب تعدي على خير

يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية، الامتحان في مادة الاستاتيكا، والتي تعتبر أول فروع الرياضيات التطبيقية.

وقال الطالب عبد الرحمن ماجد، أنه أستعد للمادة من خلال المذاكرة طوال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن مادة الاستاتيكا من المواد العلمية الممتعة آلتي تحتاج إلى فهم أكثر منه حفظ.

وعن روتين يومه خلال أمتحانات الثانوية العامة، أشار ماجد، إلى أن تلك الأيام تمثل ضغطًا كبيرًا علية، متمنياً أن تكون الامتحانات القادمة متوسطة وفي مستوي الطالب.

يؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات.

بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب وطالبة، موزعين في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية.