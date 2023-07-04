ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالب ثانوية عامة: مادة الاستاتيكا ممتعة.. ويارب تعدي على خير

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية، الامتحان في مادة الاستاتيكا، والتي تعتبر أول فروع الرياضيات التطبيقية.

وقال الطالب عبد الرحمن ماجد، أنه أستعد للمادة من خلال المذاكرة طوال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن مادة الاستاتيكا من المواد العلمية الممتعة آلتي تحتاج إلى فهم أكثر منه حفظ.

وعن روتين يومه خلال أمتحانات الثانوية العامة، أشار ماجد، إلى أن تلك الأيام تمثل ضغطًا كبيرًا علية، متمنياً أن تكون الامتحانات القادمة متوسطة وفي مستوي الطالب.

يؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات.

بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب وطالبة، موزعين في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية.

الثانوية العامة التربية والتعليم الاستاتيكا الشعبة العلمية الثالث الثانوي

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل طالب صيدلة بـ7 طعنات في العبور

تقرير هندى: مصر من أفضل وجهات فى العالم للسفر لهواة التاريخ

"صدم سيارته ونزل يعاتبه".. نهاية طالب صيدلة على يد بلطجى بالعبور

إنبي يسعى لإنهاء مغامرة النجوم والصعود لنصف نهائي بطولة كأس مصر

الزمالك يتحدى الغيابات أمام المقاولون للصعود لنصف نهائي كأس مصر

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يواصل تصدره شباك التذاكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين