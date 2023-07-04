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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل طالب صيدلة بـ7 طعنات في العبور

يوسف المجني عليه
يوسف المجني عليه

تعمل قوات الشرطة في القليوبية على تعزيز جهودها للكشف عن هوية الشخص الذي قتل طالب صيدلة بسبب اصطدام سيارته بالمتهم في الشارع. 

وتقوم السلطات بتحليل كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجاني والقبض عليه وتقديمه للمحاكمة الفورية. 

وقد تم الإبلاغ عن الحادثة عندما وصل يوسف شريف، الذي تعرض لسبع طعنات في الصدر والطحال واليد والرأس والظهر، إلى المستشفى، حيث توفي متأثرًا بجروحه. 

وبعد التحقيقات، تبين أن المتهم والضحية تشاجرا بسبب اصطدام سيارة المجني عليه بسيارة المتهم، حيث قام المجني عليه بمعاتبته، ولكن المتهم استخدم سكينًا وقام بطعنه بشكل متكرر. 

وأمر مدير أمن القليوبية بتكثيف جهود رجال المباحث للقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إتخاذ الإجراءات القانونية أثر احال إخطار ا أجرأ إسعاف إخطار اجراء التحريات

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جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل طالب صيدلة بـ7 طعنات في العبور

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