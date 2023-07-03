أجهضت الجنين ولفته بقطعة قماش.. تفاصيل جريمة "فتاة الساحل"

أمرت نيابة الساحل الجزئية، حجز فتاة على ذمة التحريات؛ لاتهامها بإلقاء جنينها في الشوارع للتخلص منه.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالساحل بلاغا يتضمن العثور على جثة رضيعة في أحد الشوارع بمنطقة الساحل، وعلى الفور شكلت الأجهزة الأمنية في القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.



وتبين ظهور فتاة ألقت بالرضيعة وفرت هاربة، وعقب تحديد هويتها تبين أنها عمرها سبعة عشر عامًا، ونشبت بينها وبين شاب علاقة غير شرعية، أسفرت عن حملها في طفل سفاح، وقامت بإجهاضه في الشهر السابع.



والتخلص من الطفل الرضيع بعد لفه في قماش في الشارع بمنطقة الساحل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وبمواجهة الطالبة اعترفت بارتكابها الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.