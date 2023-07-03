الناطق باسم حركة فتح: العملية الإسرائيلية في جنين ستفشل

قال حسين حمايل، الناطق باسم حركة فتح، إن ما يحدث في جنين هو قصف المدنيين والنساء والأطفال والمساجد، مشيرًا إلى أن الشهداء الذين لقوا حتفهم اليوم في أعمار 17 عامًا.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو لإشباع نزواتهم وتعطشهم للدماء، مؤكدًا أن كل ما صدر عن وزير خارجية دولة الاحتلال ماهو إلا كذب.

وتابع حمايل أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف وعلى المستشفيات ويدمرون البنية التحتية بالجرافات العسكرية واستهداف محطات المياه والكهرباء وإطلاق الصواريخ على كل ما له علاقة بالشعب الفلسطيني.

ما تقوم به إسرائيل اليوم حتى يرضوا التطرف الذي أتوا من أجله

وأشار إلى أن ما تقوم به إسرائيل حتى يرضوا التطرف الذين أتوا على أساسه للحكم، مؤكدًا أن هذه العملية ستفشل والشعب الفلسطيني سيتغلب على الترسانة العسكرية لأنه على استعداد أن يضحي عن أرضه وعرضه.