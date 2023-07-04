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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عيد ميلاد "شيكو".. الكوميديان الذي عشقه الجمهور

الفنان شيكو
الفنان شيكو

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان الكوميدي شيكو، واسمه الحقيقي هشام محمد، وولد في 4 يوليو 1980 في القاهرة. 

تخرج شيكو من كلية الهندسة في جامعة القاهرة، وبدأ مشواره الفني مع فرقة "تمر هندي للإنتاج الفني" التي كان يقدم معها أفلاما ساخرة من الأعمال السينمائية الشهيرة.

اشتهر شيكو  بتعاونه مع الفنانين أحمد فهمي وهشام ماجد في عدة أعمال ناجحة، منها فيلم "ورقة شفرة" عام 2007، وفيلم "سمير وشهير وبهير" عام 2010، ومسلسل "اللعبة" في ثلاثة أجزاء من 2020 إلى 2022. 

كما قدم شيكو أعمالا بطولتها مطلقة، مثل فيلم "قلب أمه" عام 2018، وفيلم "ابن الحاج أحمد" عام 2023، والذي يعتبر أول أعماله بعيدًا عن أحمد فهمي وهشام ماجد.

من وسيم الصريطي للنقيب تيسير فهمي.. أعمال مميزة للنجم شيكو

شيكو يتمتع بخفة دم وإتقان تمثيل، فهو يجسد شخصيات مختلفة بطريقة مضحكة ومؤثرة، ومن أعمال الفنان شيكو متنوعة وشاملة الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات هي:

فيلم ورقة شفرة عام 2007، الذي كتبه مع أحمد فهمي وهشام ماجد، وشارك في بطولته مع أحمد فهمي وهشام ماجد، كما قدم فيلم سمير وشهير وبهير عام 2010، الذي قدم فيه دور شهير الخطير، قائد الطلاب الذين يلتفون حوله وتقع في غرامه الفتيات.

ويعتبر مسلسل الرجل العناب عام 2013، الذي جسد فيه دور النقيب تيسير فهمي، ضابط شرطة من اكثر الأعمال التي تفاعل معها الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن الأعمال السينمائية، قدم فيلم الحرب العالمية الثالثة عام 2014، الذي جسد فيه دور الملك توت عنخ آمون، أحد تماثيل متحف شمع والذي يعود للحياة، كما شارك في بطولة مسلسل خلصانة بشياكة عام 2017، الذي قدم فيه عدة شخصيات ساخرة مثل "المحبوب ابن كندة" وسيحة وقاضي المحكمة.

وفي عام 2018 قدم فيلم قلب أمه، الذي لعب فيه دور مجدي تختوخ، بلطجي وزعيم عصابة يتعرض لحادث وتجرى له عملية زرع قلب لسيدة، والتي تمثل أم هشام ماجد.

ويعد مسلسل اللعبة عام 2020، الذي قدم فيه دور وسيم الصريطي، من أشهر الأعمال التلفزيونية التي تفاعل معها الكثير من المتابعين ومحبي الكوميديا.

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