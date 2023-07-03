على هامش زيارة نقاط العائلة المقدسة.. وفد إيطالي يزور الأهرامات والمتحف المصري

زار الفوج السياحي الإيطالي المُهتم بإحياء مسار العائلة المقدسة اليوم الإثنين، منطقة الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير، والذي تستمر رحلته لمصر حتى 7 يوليو الجاري

ومن المُقرر له زيارة بعض نقاط مسار العائلة المقدسة المهمة في مصر، ومنها “مصر القديمة، كنيسة العذراء بالمعادي، وادى النطرون”، وغيرها من الأماكن السياحية في مصر.

خلال الزيارة اليوم، عبّر الوفد عن سعادتهم لزيارة إحدى عجائب الدنيا السبع والتي تشتهر بها مصر بين البلدان، بالإضافة إلى المتحف المصري الذى يحتوى على أهم الآثار الموجودة في العالم.

يتكون الوفد الايطالى من 28 شخصية إيطالية سياسية واجتماعية وثقافية واستقدمهم باسم ابراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما.

يتضمن الوفد كلا من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بايطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بايطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسئول بوزارة التعليم الايطالية، ونقيب المحامين الايطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بايطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة ، وعدد من النجوم الايطاليين، وأعضاء الاكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا، ورافقهم المرشد السياحى هشام خلة.