ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المناسترلى: مصر قادرة على زيادة التصدير بشرط تحفيز الصناعة

ابراهيم المناسترلي
ابراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إنه في إطار العمل علي تعزيز الصادرات المصرية، فإنه لا بدّ من زيادة الإنتاج.

وأضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أنه من أجل زيادة الإنتاج من القطاع الصناعي والزراعي، فلا بدّ من تحفيز القطاعات الصناعية والزراعية.

أشار إلى أنه لا بدّ من تعزيز العلاقات التجارية الدولية: يجب على مصر تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة وتحسين الوصول إلى الأسواق الخارجية يمكن تنظيم المعارض التجارية والبعثات التجارية، وتبادل الزيارات الرسمية لتعزيز التعاون التجاري وزيادة حجم الصادرات.

أكد انه لتحقيق نجاح مصر في زيادة العوائد الدولارية من الصادرات، يجب على البلاد تنويع قاعدة الصادرات، لتعزيز التسويق والترويج، تحسين بيئة الأعمال، تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز العلاقات التجارية الدولية من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكن لمصر تعزيز العوائد الدولارية من الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

أوضح أنه تنويع قاعدة الصادرات يساعد في تقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد على منتج واحد أو قطاع واحد. يمكن لمصر تعزيز الصادرات في قطاعات مثل الزراعة، والغذاء المصنع، والملابس، والمنسوجات، والمواد الكيميائية، والسياحة، والخدمات اللوجستية. يتطلب ذلك دعم الشركات المحلية في تطوير منتجات عالية الجودة وملائمة للاحتياجات العالمية يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز البحث والتطوير وتوفير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

أكد أنه لا بد من تعزيز التسويق والترويج يلعب دورًا حاسمًا في زيادة الطلب على المنتجات المصرية. يجب على مصر تحسين جودة المنتجات وتصميمها وعلاماتها التجارية وتعبئتها وتغليفها يمكن تنظيم حملات إعلانية استهداف الأسواق العالمية، وتوسيع قنوات التوزيع الدولية، يمكن أيضًا توفير المعلومات والدعم للشركات المصدرة بشأن الاتجاهات العالمية والتوقعات السوقية والتحديات التسويقية.

اتفاقيات التجارة الحرة احتياجات العالم العلاقات التجارية القطاع الصناعى والزراعى القطاعات الصناعية القطاع الصناعي الصناعي والزراعي المحلي الشركات المحلية الصادرات الصادارات

الأكثر قراءة

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

لسرقتها.. شاب يبيع عشيقته لصديقه بفيديو جنسي

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر

كيف يعيش المصريون في فرنسا بعد اشتعال الأحداث؟

اختل توازنه.. دفن عامل سقط من الطابق الرابع بأكتوبر

امتحان تجريبي استاتيكا لطلاب علمي رياضة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

مهند العكلوك: العدوان الإسرائيلى على جنين يؤدى إلى إنهاء المشروع الوطنى الفلسطينى

نتنياهو: جنين تحولت إلى ملاذ للإرهابيين ونحن نضع حدًا