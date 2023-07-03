المناسترلى: مصر قادرة على زيادة التصدير بشرط تحفيز الصناعة

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إنه في إطار العمل علي تعزيز الصادرات المصرية، فإنه لا بدّ من زيادة الإنتاج.

وأضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أنه من أجل زيادة الإنتاج من القطاع الصناعي والزراعي، فلا بدّ من تحفيز القطاعات الصناعية والزراعية.

أشار إلى أنه لا بدّ من تعزيز العلاقات التجارية الدولية: يجب على مصر تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة وتحسين الوصول إلى الأسواق الخارجية يمكن تنظيم المعارض التجارية والبعثات التجارية، وتبادل الزيارات الرسمية لتعزيز التعاون التجاري وزيادة حجم الصادرات.

أكد انه لتحقيق نجاح مصر في زيادة العوائد الدولارية من الصادرات، يجب على البلاد تنويع قاعدة الصادرات، لتعزيز التسويق والترويج، تحسين بيئة الأعمال، تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز العلاقات التجارية الدولية من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكن لمصر تعزيز العوائد الدولارية من الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

أوضح أنه تنويع قاعدة الصادرات يساعد في تقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد على منتج واحد أو قطاع واحد. يمكن لمصر تعزيز الصادرات في قطاعات مثل الزراعة، والغذاء المصنع، والملابس، والمنسوجات، والمواد الكيميائية، والسياحة، والخدمات اللوجستية. يتطلب ذلك دعم الشركات المحلية في تطوير منتجات عالية الجودة وملائمة للاحتياجات العالمية يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز البحث والتطوير وتوفير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

أكد أنه لا بد من تعزيز التسويق والترويج يلعب دورًا حاسمًا في زيادة الطلب على المنتجات المصرية. يجب على مصر تحسين جودة المنتجات وتصميمها وعلاماتها التجارية وتعبئتها وتغليفها يمكن تنظيم حملات إعلانية استهداف الأسواق العالمية، وتوسيع قنوات التوزيع الدولية، يمكن أيضًا توفير المعلومات والدعم للشركات المصدرة بشأن الاتجاهات العالمية والتوقعات السوقية والتحديات التسويقية.