مواطنة من السويس: "انتظرنا خطاب 3 يوليو والأعلام في إيدينا" (فيديو)

تروي لنا سهير سباق، إحدى المشاركات في ثورة 30 يونيو بالسويس، أن كانت يوم 3 يوليو وسط الآلاف الذين انتظروا خطاب القوات المسلحة في الشوارع والميادين.

وتقول سباق لـ"الدستور":"كنا منتظرين الجيش يتكلم ويقول حاجة، إحنا كنا في الشوارع كلنا جمعنا بعضنا كلنا ماسكين اعلام مصر لأن واثقين ان الجيش بتاعنا هينصرنا هيفرحنا ويسمعنا حاجه كويسة".

تابعت سهير:"بالفعل سمعنا خطاب السيسي وكانت سعادتنا لا توصف، كلنا ماسكين اعلام مصر وبنهتف لمصر ولجيشنا وشرطتنا إن إحنا كلنا ايد واحدة".

وتشاركنا إحدى المشاركات في الاحتفال الذي أعقب خطاب 3 يوليو، بعض المشاهد التي لم تنسها عندما كانت في الشارع وحاول الاخوان التحرش بالوقفات السلمية في شوارع السويس: "كنا واقفين في الميادين وهربنا الى الشوارع الجانبية لما جم يتحرشوا بينا لكن إحنا الحمد لله الامن بتاعنا والشرطه بتاعتنا واقفه راصده كل حركه وكل فعل وحمتنا واحنا ما كناش خايفين على فكره عن نفسي وكل اللي كانوا معايا ما كانوش خايفين فضلنا قاعدين في الشوارع لحد الساعة بالليل.

وتتذكر سهير:"يومها كنا مش عايزين نمشي بنهتف من قلبنا تحيا مصر ويحيا السيسي ويحيا جيش وشرطة بلادي، لافتة إلى أن السيسي أسس لنا جمهورية جديدة جعلنا بين شعوب العالم رافعين رؤوسنا، قدرنا نقول إن إحنا من مصر خلى كل العالم يحترم مصر ويحترم قدرات السيسي ويعمل لهم الف مليون حساب".

وطالبت سباق من المصريين أن يقفوا مع السيسي في هذه الفترة:ما يهمكوش إن احنا في غلاء ما يهمكوش حتى لو واقعين اقتصاديا دول العالم كلها واقعة اقتصاديا، العالم كله، بس احنا نحمد ربنا إنه فيه تطور وبنية تحتية وتعليم وصحة، بجد السيسي عمل لنا جمهورية جديدة، فأنا بشكر الريس وبقولها بأعلى صوتي إحنا معاك يا سيسي".